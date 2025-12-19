El choque entre Jake Paul y Anthony Joshua rompe con toda lógica deportiva este vienres 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, a partir de las 20:00 horas ET / 17:00 horas PT. Aunque el palmarés y la potencia del británico eclipsan por completo la experiencia de Paul, el joven púgil está decidido a demostrar que no es un simple aficionado. Es un combate marcado por la desigualdad técnica, pero también por la ambición de un Paul que busca respeto mundial.

¿A qué hora pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua en vivo este 19 de diciembre?

La cartelera principal arranca a las 20:00 ET (tiempo del Este) y está pensada para el prime time estadounidense. Los horarios aproximados para la velada en USA y México quedan así:Los ring walks de Jake Paul y Anthony Joshua están previstos alrededor de las 22:30 ET, es decir, cerca de las 19:30 PT, dependiendo de la duración del resto de la cartelera.

País / Zona horaria Inicio cartelera principal EE. UU. (ET – Nueva York) 20:00 ​ EE. UU. (CT – Texas) 19:00 ​ EE. UU. (MT – Denver) 18:00 EE. UU. (PT – Los Ángeles) 17:00 México (Zona sureste) 20:00 ​ México (CDMX) 19:00 ​ México (Zona Pacífico) 17:00 ​

Dónde ver EN DIRECTO la pelea de boxeo Jake Paul vs. Anthony Joshua en USA y México

El evento Jake Paul vs. Anthony Joshua se transmite en exclusiva por streaming en Netflix a nivel mundial . Los suscriptores actuales de Netflix en Estados Unidos, México y el resto de mercados podrán verlo sin pagar un PPV adicional, ya que está incluido en todos los planes de suscripción.​Además, cadenas deportivas como ESPN ofrecerán cobertura en vivo vía resultados, análisis y seguimiento de la cartelera, aunque la señal oficial de video será únicamente a través de Netflix.

Para asegurar una buena experiencia de visualización, se recomienda ingresar a la plataforma unos minutos antes del inicio de la cartelera principal y verificar la conexión de internet y el dispositivo compatible.

País / Región Plataforma principal Modelo de acceso Estados Unidos Netflix Incluido con suscripción ​ México Netflix Incluido con suscripción ​

Cartelera completa del evento Paul vs. Joshua

La velada no se limita al choque Paul vs. Joshua; llega respaldada por un undercard con nombres reconocidos del boxeo y de los deportes de combate. En la coestelar, la campeona unificada superpluma Alycia Baumgardner defiende sus títulos ante Laila Beaudoin , mientras que Anderson Silva y Tyron Woodley vuelven a cruzarse en una pelea en peso semipesado .

Las preliminares están programadas desde las 16:45–17:00 ET , con varios combates femeninos de campeonato y prospectos en ascenso, por lo que el espectador que se conecte temprano tendrá boxeo prácticamente continuo hasta el evento estelar.

Pelea Peso / Títulos Jake Paul vs. Anthony Joshua Peso pesado, 8 asaltos profesionales ​ Alycia Baumgardner vs. Laila Beaudoin Títulos mundiales superpluma (WBA/WBO/IBF, etc.) ​ Anderson Silva vs. Tyron Woodley Peso semipesado / crucero, pelea especial ​ Cherneka Johnson vs. Amanda Galle Campeonato mundial gallo unificado ​ Otros combates (Harvey, Cervantes, etc.) Prospectos destacados en superpluma y otras divisiones ​

¿Cómo llega Jake Paul y Anthony Joshua para la pelea de hoy 19 de diciembre?

Anthony Joshua llega con un récord profesional de 28 victorias (25 por KO) y 4 derrotas, tras haber sido campeón unificado de los pesos pesados en dos etapas y de haber caído por nocaut ante Daniel Dubois en 2024. Mantiene clara ventaja en estatura, alcance y experiencia de alto nivel respecto a su rival, aunque también llega con la presión de volver a la senda del título tras perder sus cinturones.​

Jake Paul presenta una marca de 12 triunfos (7 KO) y 1 derrota, con victorias recientes sobre Julio César Chávez Jr. y una exhibición muy mediática frente a Mike Tyson que alcanzó récords de audiencia. Para Paul, el duelo ante Joshua es el reto más duro de su carrera y una oportunidad para demostrar si puede competir de verdad con la élite del peso pesado, tras forjar su nombre frente a ex UFC y veteranos del boxeo.