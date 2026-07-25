El esperado choque entre IlloJuan y TheGrefg encabeza oficialmente la cartelera estelar de La Velada del Año VI, el masivo evento de boxeo entre celebridades de internet organizado por Ibai Llanos desde el Estadio La Cartuja en Sevilla. Este enfrentamiento promete captar la atención de millones de espectadores globales, consolidando su impacto mediático en la amplia comunidad hispana de EE.UU., México y Latinoamérica que sigue de cerca estas transmisiones en las plataformas de streaming. El combate marca el regreso protagónico de TheGrefg al cuadrilátero tras su victoria frente a Westcol en el evento principal del año pasado, afianzando su posición como una de las figuras clave del torneo. Ahora, el experimentado creador de contenido deberá defender su prestigio deportivo frente a un IlloJuan que genera altísimas expectativas mediáticas en su debut con los guantes, garantizando un cierre espectacular para una noche diseñada para romper nuevos récords de audiencia digital.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026. Horarios y dónde ver la pelea IlloJuan vs. TheGrefg por la Velada del Año 6, evento que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Quién ganó la pelea Illojuan vs. TheGrefg en vivo hoy por La Velada del Año VI?

Pelea co-estelar de La Velada del Año VI Resultado final en directo Illojuan vs. TheGrefg --

¿Cómo llegan IlloJuan y TheGrefg a La Velada del Año VI?

El esperado combate estelar entre IlloJuan y TheGrefg encabeza la cartelera de La Velada del Año VI. Este choque de titanes enfrenta a un debutante sumamente respaldado por el público contra un campeón consolidado que busca defender su corona en el cuadrilátero. Ambos creadores de contenido superaron el pesaje sin contratiempos, mostrando un acondicionamiento físico impecable tras meses de estricta disciplina. El enfrentamiento principal promete paralizar las plataformas digitales al poner a prueba dos perfiles atléticos y psicológicos completamente opuestos.

El creador de contenido andaluz debuta en el boxeo tras superar sus antiguas molestias cervicales gracias a una exigente transformación corporal integral. Durante los últimos meses, IlloJuan mantuvo un campamento de entrenamiento secreto en España para afilar su técnica de contragolpe lejos de los medios de comunicación. A sus 32 años de edad, intentará aprovechar su mayor estatura y envergadura para controlar la distancia y neutralizar los embates de su rival. El factor emocional jugará un papel crucial a su favor, ya que presentarse como local en su natal Sevilla le brinda una inyección anímica inigualable. Su plan de pelea dependerá de mantener la compostura defensiva y conectar golpes precisos que frenen el ritmo frenético del oponente.

TheGrefg retorna al ensogado con la ventaja táctica que le otorga su historial invicto y la victoria frente a Shelao durante la edición del año pasado. El creador de 29 años presume un cardio militar y una resistencia física diseñada para imponer una presión constante y un desgaste severo desde el primer asalto. A nivel mental, ha utilizado las redes sociales estratégicamente para lanzar provocaciones sutiles y trasladar todo el peso de la expectativa hacia la esquina local. Su enfoque de combate requiere una movilidad constante sobre la lona para acortar distancias y anular el mayor alcance de brazos del andaluz. El actual monarca del evento buscará sellar el bicampeonato demostrando que la experiencia real bajo los reflectores es el factor determinante.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO la pelea entre IlloJuan vs. TheGrefg que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Cuál es la cartelera de La Velada del Año VI? Estas son las peleas confirmadas

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Illojuan vs. TheGrefg - Co-estelar

IlloJuan vs. TheGrefg - Estelar

¿Quiénes son los favoritos de La Velada del Año VI? Predicciones

Fabiana Sevillano vs. La Parce : El origen del enfrentamiento está relacionado con sus exparejas Juan Guarnizo y Pablo Vera, un duelo entre streamers que no llegó a materializarse. La situación terminó dando un giro inesperado para ambas ya que heredaron dicha rivalidad y la trasladaron al ring; sin embargo, Fabiana Sevillano parte como la principal candidata al triunfo porque fungirá de local y recibirá el apoyo de la afición frente a La Parce, que viajará desde Medellín para este combate.

: El origen del enfrentamiento está relacionado con sus exparejas Juan Guarnizo y Pablo Vera, un duelo entre streamers que no llegó a materializarse. La situación terminó dando un giro inesperado para ambas ya que heredaron dicha rivalidad y la trasladaron al ring; sin embargo, Fabiana Sevillano parte como la principal candidata al triunfo porque fungirá de local y recibirá el apoyo de la afición frente a La Parce, que viajará desde Medellín para este combate. Clersss vs. Natalia MX : Ambas creadoras de contenido debutan en el evento de boxeo. El duelo generó gran atención mediática en redes sociales debido a la relación indirecta y pasada de Clersss con el streamer Juan Guarnizo, y la vinculación de Natalia MX con su círculo cercano, un trasfondo personal del que ninguna ha hecho declaraciones oficiales. Al igual que su compatriota Fabiana Sevillano, Clersss parte como la gran favorita debido a que peleará en casa y recibirá el apoyo local de la afición.

: Ambas creadoras de contenido debutan en el evento de boxeo. El duelo generó gran atención mediática en redes sociales debido a la relación indirecta y pasada de Clersss con el streamer Juan Guarnizo, y la vinculación de Natalia MX con su círculo cercano, un trasfondo personal del que ninguna ha hecho declaraciones oficiales. Al igual que su compatriota Fabiana Sevillano, Clersss parte como la gran favorita debido a que peleará en casa y recibirá el apoyo local de la afición. Edu Aguirre vs. Gastón Edul : Esta rivalidad periodística simboliza los cruces de debate entre España y Argentina, sumado al trasfondo de figuras como Cristiano Ronaldo (afín a Aguirre) y Lionel Messi (cercano a Edul) asi como la reciente final del Mundial 2026 en la que se impuso La Roja. En cuanto a su preparación física, ambos combinaron sus intensas rutinas de cobertura internacional y medios con meses de entrenamiento en boxeo y fuerza. El favorito para hacerse con la victoria es Edu Aguirre debido a su condición de local frente al hombre de prensa argentino.

: Esta rivalidad periodística simboliza los cruces de debate entre España y Argentina, sumado al trasfondo de figuras como Cristiano Ronaldo (afín a Aguirre) y Lionel Messi (cercano a Edul) asi como la reciente final del Mundial 2026 en la que se impuso La Roja. En cuanto a su preparación física, ambos combinaron sus intensas rutinas de cobertura internacional y medios con meses de entrenamiento en boxeo y fuerza. El favorito para hacerse con la victoria es Edu Aguirre debido a su condición de local frente al hombre de prensa argentino. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer : Con una estatura y peso muy similares, estas creadoras de contenido españolas protagonizarán uno de los duelos más parejos y comentados de la reciente edición del evento pugilístico de Ibai Llanos. La previa se caldeó durante la presentación oficial cuando Marta Díaz lanzó un comentario picante hacia otra influencer relacionada con el entorno de su rival Tatiana Kaer. Si bien ambas fungirán de local en La Cartuja, la balanza del favoritismo se inclina hacia Díaz.

: Con una estatura y peso muy similares, estas creadoras de contenido españolas protagonizarán uno de los duelos más parejos y comentados de la reciente edición del evento pugilístico de Ibai Llanos. La previa se caldeó durante la presentación oficial cuando Marta Díaz lanzó un comentario picante hacia otra influencer relacionada con el entorno de su rival Tatiana Kaer. Si bien ambas fungirán de local en La Cartuja, la balanza del favoritismo se inclina hacia Díaz. Gero Arias vs. by Viruzz : La tensión entre ambos creció desde la presentación. Gero Arias llega tras vencer en el evento Párense de Manos III, mientras que byViruzz cuenta con la mayor experiencia histórica en La Velada, habiendo ganado su última pelea en la edición previa frente a Tomás Mazza; sin embargo, el favorito para llevarse el triunfo en su enfrentamiento es el argentino.

: La tensión entre ambos creció desde la presentación. Gero Arias llega tras vencer en el evento Párense de Manos III, mientras que byViruzz cuenta con la mayor experiencia histórica en La Velada, habiendo ganado su última pelea en la edición previa frente a Tomás Mazza; sin embargo, el favorito para llevarse el triunfo en su enfrentamiento es el argentino. Alondrissa vs. Angie Velasco : Alondrissa y Angie eran amigas muy cercanas en la vida real. Inicialmente, Angie Velasco rechazó la propuesta de pelear porque no quería golpear a su amiga, pero cambió de opinión al enterarse de que Alondrissa sí había aceptado el enfrentamiento. Durante una transmisión en vivo, Alondrissa usó la expresión “te voy a romper la salud” mientras pisaba una foto de Angie, aunque aclaró en el posterior cara a cara que se trataba de una jerga típica de Puerto Rico. Tras el malentendido y la filtración de mensajes privados, ambas confirmaron que dejaron de hablarse por completo durante los meses de preparación. Durante el tenso cara a cara oficial, admitieron que su relación está rota y que tienen una conversación privada pendiente una vez que termine el evento. La favorita para llevarse el triunfo es la boricua.

: Alondrissa y Angie eran amigas muy cercanas en la vida real. Inicialmente, Angie Velasco rechazó la propuesta de pelear porque no quería golpear a su amiga, pero cambió de opinión al enterarse de que Alondrissa sí había aceptado el enfrentamiento. Durante una transmisión en vivo, Alondrissa usó la expresión mientras pisaba una foto de Angie, aunque aclaró en el posterior cara a cara que se trataba de una jerga típica de Puerto Rico. Tras el malentendido y la filtración de mensajes privados, ambas confirmaron que dejaron de hablarse por completo durante los meses de preparación. Durante el tenso cara a cara oficial, admitieron que su relación está rota y que tienen una conversación privada pendiente una vez que termine el evento. La favorita para llevarse el triunfo es la boricua. Lit Killah vs. Kidd Keo : Lit Killah ha mostrado una preparación física muy exigente enfocada en la velocidad y el cardio para contrarrestar la envergadura del español. Por su parte, Keo confía en su pegada y en mantener la distancia con el jab. Si bien Keo supera en altura y alcance de brazos a Killah de manera notoria, el argentino se verá obligado a buscar una estrategia de pelea en corta distancia. A diferencia de otros combates de esta edición, ambos artistas del género urbano han mantenido un tono de respeto mutuo en las conferencias, enfocando la rivalidad estrictamente en lo deportivo y musical. El favorito para quedarse con la victoria es el español Lit Killan.

: Lit Killah ha mostrado una preparación física muy exigente enfocada en la velocidad y el cardio para contrarrestar la envergadura del español. Por su parte, Keo confía en su pegada y en mantener la distancia con el jab. Si bien Keo supera en altura y alcance de brazos a Killah de manera notoria, el argentino se verá obligado a buscar una estrategia de pelea en corta distancia. A diferencia de otros combates de esta edición, ambos artistas del género urbano han mantenido un tono de respeto mutuo en las conferencias, enfocando la rivalidad estrictamente en lo deportivo y musical. El favorito para quedarse con la victoria es el español Lit Killan. Samy Rivers vs. Roro : Ambas peleadoras ya tienen historial en el evento. La streamer mexicana Samy Rivers cuenta con un récord de 2-0 cosechado en la tercera edición, mientras que la creadora de contenido de estilo de vida española Roro busca redimirse tras su derrota previa ante Abby mostrando un impactante cambio físico tras meses de estricto entrenamiento de fuerza y masa muscular. Durante las dinámicas previas, Roro superó a Rivers en la máquina de medición de fuerza, registrando los golpes más potentes con la mano derecha, lo que ha equilibrado las apuestas aunque mostrando un ligero favoritismo hacia Rivers para llevarse el triunfo.

: Ambas peleadoras ya tienen historial en el evento. La streamer mexicana Samy Rivers cuenta con un récord de 2-0 cosechado en la tercera edición, mientras que la creadora de contenido de estilo de vida española Roro busca redimirse tras su derrota previa ante Abby mostrando un impactante cambio físico tras meses de estricto entrenamiento de fuerza y masa muscular. Durante las dinámicas previas, Roro superó a Rivers en la máquina de medición de fuerza, registrando los golpes más potentes con la mano derecha, lo que ha equilibrado las apuestas aunque mostrando un ligero favoritismo hacia Rivers para llevarse el triunfo. Illojuan vs. TheGrefg : Fernanfloo, uno de los pioneros y mayores iconos de la historia de YouTube en español, regresa a los reflectores para enfrentarse a Plex, quien representa la cúspide del formato diario y los retos extremos de la nueva generación. Plex cuenta con una ventaja física considerable debido a su gran estatura y alcance de brazos (mide cerca de 1.95 m), lo que obligará a Fernanfloo a plantear una estrategia muy móvil para romper la distancia. Ambos conocen lo que es ganar en este evento. Fernanfloo venció a Luzu en la tercera edición, mientras que Plex se consagró ganador tras una épica batalla contra El Mariana en la cuarta edición. Ambos llegan invictos con un récord de 1-0, pero el favorito para quedarse con el triunfo es el salvadoreño.

: Fernanfloo, uno de los pioneros y mayores iconos de la historia de YouTube en español, regresa a los reflectores para enfrentarse a Plex, quien representa la cúspide del formato diario y los retos extremos de la nueva generación. Plex cuenta con una ventaja física considerable debido a su gran estatura y alcance de brazos (mide cerca de 1.95 m), lo que obligará a Fernanfloo a plantear una estrategia muy móvil para romper la distancia. Ambos conocen lo que es ganar en este evento. Fernanfloo venció a Luzu en la tercera edición, mientras que Plex se consagró ganador tras una épica batalla contra El Mariana en la cuarta edición. Ambos llegan invictos con un récord de 1-0, pero el favorito para quedarse con el triunfo es el salvadoreño. IlloJuan vs. TheGrefg: TheGrefg vuelve al cuadrilátero tras su aplastante victoria contra el streamer chileno Shelao en la edición anterior, buscando consolidarse como el peleador más dominante del evento. Tras años rechazando participar por problemas de salud o desinterés, IlloJuan aceptó el reto de pelear en su tierra natal (Andalucía), lo que desató la locura de los aficionados. A pesar de tener una relación cordial, los careos previos han mostrado chispas debido a las constantes provocaciones de Grefg en redes y la estricta disciplina física que ambos españoles han mantenido en secreto. El favorito para llevarse el triunfo en el estelar de La Velada del Año VI es Illojuan.