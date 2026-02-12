El camino a la gran final de la Copa del Rey 2026 en Sevilla arde con el choque estelar entre el FC Barcelona de Hansi Flick y el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Tras eliminar al Albacete con destellos de Lamine Yamal, el Barça llega a esta semifinal con hambre de gloria, pero se mide a unos colchoneros que vienen de aplastar al Betis con un contundente 5-0. Para los fanáticos hispanos en Estados Unidos, el resultado de este primer duelo de ida, disputado el jueves 12 de febrero, definirá quién toma la ventaja antes de la resolución en marzo próximo.

Si buscas saber quién fue el ganador o cómo quedó el marcador en directo, mantente conectado a las plataformas de streaming oficial para no perderte ni un segundo de esta épica serie. La moneda está en el aire y solo uno de estos gigantes podrá disputar el trofeo en La Cartuja contra el vencedor del derbi vasco entre el Real Sociedad y Athletic Club. ¡No dejes que te lo cuenten y vive la pasión del fútbol español desde tu pantalla hoy mismo!

Sigue la señal de TVE La 1 y RTVE Play para ver el duelo entre azulgranas y colchoneros. La semifinal de la Copa del Rey 2026 se vive gratis en España. ¡Conecta con el mejor fútbol desde cualquier dispositivo móvil! | Crédito: Composición Gestión Mix

¿Quién ganó la semifinal de la Copa del Rey 2026? Resultado del FC Barcelona vs. Atlético Madrid

Equipos Resultado Goles FC Barcelona -- -- Atlético Madrid -- --

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la semifinal de Copa del Rey 2026?

El enfrentamiento por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y FC Barcelona podrás mirarlo a partir de las 2:00 p.m. Tiempo Centro de México o desde las 3:00 p.m. ET hora del Este / 12:00 p.m. PT hora del Pacífico. No te pierdas el inicio de este encuentro de pronóstico reservado entre dos potencias del fútbol español, por un cupo a la gran final del certamen.

¿Dónde ver partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la semifinal de Copa del Rey 2026?

La transmisión del partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026 será a través de Sky Sports, Sky+ e izzi, en lo que serán las opciones desde México para verlo en TV abierta y streaming.

Si vives en los Estados Unidos puedes verlo en ESPN Select, fuboTV y ESPN App en streaming tanto en inglés como español.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por la Copa del Rey 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué pasa si hay empate en la semifinal FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la semifinal de Copa del Rey 2026?

En la etapa de semifinales de la Copa del Rey, que son a doble partido, se declarará vencedor al club que, trascurrido el tiempo reglamentario del enfrentamiento, hubiere conseguido mayor diferencia de goles a favor, computándose los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros.

Sin embargo, si hay empate entre ambos clubes en el sumatorio de los encuentros de ida y vuelta, jugarán dos tiempos extras de 15 minutos y, si la igualdad persiste, disputarán la famosa tanda de penales (cinco para cada escuadra) .

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: posibles formaciones

Fútbol Club Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Fermín López Marín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Fermín López Marín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. Club Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Conor Gallagher, Álex Baena; Alexander Sørloth, Julián Alvarez.