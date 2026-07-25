Edu Aguirre y Gastón Edul estarán frente a frente en el Estadio La Cartuja de Sevilla por La Velada del Año VI. El combate promete ser sumamente intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.

La pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI apunta a ser intensa de principio a fin. (Foto: @eduaguirre7 / @gastonedul / Instagram y Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora inició EN VIVO la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul en distintos países del mundo?

La pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

Estados Unidos (CT): 12:00 pm

Estados Unidos (MT): 11:00 am

Estados Unidos (PT): 10:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 7:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 1:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul?

Este sábado 25 de julio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI a través del canal de Twitch, de YouTube y de TikTok de Ibai Llanos. La transmisión del evento, como es habitual, será gratuita para todos.

Resultado final de la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul

En este punto de la nota se podrá saber el resultado final de la pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI.