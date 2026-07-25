Las calles de la ciudad continúan bajo la mirada constante de las autoridades, especialmente en zonas donde la vida diaria se mezcla con un tránsito intenso, como el Alto Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn. Cada año, quienes se mueven caminando, en bicicleta o al volante comparten vías con un flujo permanente de autos particulares, autobuses y camiones oficiales, por lo que cualquier acción destinada a disminuir siniestros genera interés entre residentes y trabajadores, desde quienes cruzan la Roosevelt Avenue hasta quienes pedalean por la Quinta Avenida o usan la bici en Corona o Washington Heights para ahorrar en transporte. En ese entorno urbano, donde el espacio público es clave para repartidores, choferes, personal de delivery y familias que se trasladan entre estaciones del subway, las nuevas reglas de seguridad se perciben como algo que puede marcar la diferencia entre regresar a casa sin incidentes o convertirse en víctima de algo para lamentar.

En ese marco, el alcalde Zohran Kwame Mamdani dio un paso más en la estrategia de protección vial al firmar la Orden Ejecutiva 19, una disposición que obliga a ampliar el uso de herramientas de asistencia en la flota de la ciudad. La decisión busca reducir riesgos mediante sistemas que ya han mostrado resultados favorables en unidades donde se aplicaron y que ahora se extenderán a miles de vehículos que circulan a diario por los cinco condados, incluyendo áreas con fuerte presencia latina.

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA ORDEN EJECUTIVA 19?

El documento instruye al Department of Citywide Administrative Services (DCAS) a modernizar los vehículos oficiales que no están destinados a emergencias, incorporando dos tecnologías centrales:

Medida ¿En qué consiste? Alertas para peatones Dispositivos sonoros que avisan cuando un camión va a girar. Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA) Sistema que limita la aceleración cuando el vehículo supera el límite de velocidad establecido.

La norma entra en vigor de inmediato y convierte estas herramientas en política permanente para la administración municipal, dejando atrás el esquema de pruebas piloto. Además, cualquier contrato futuro para comprar o alquilar unidades oficiales que no sean de respuesta urgente deberá incluir estos sistemas antes de que las unidades sean aceptadas, lo que garantiza que las nuevas incorporaciones lleguen con el paquete de seguridad ya instalado.

Una ciudadana de Nueva York caminando por Times Square durante una fuerte lluvia (Foto: AP)

MILES DE CAMIONES DEBERÁN INSTALAR ALERTAS SONORAS

Uno de los cambios más relevantes impacta en cerca de 4,000 camiones de la ciudad, visibles a diario en barrios latinos recogiendo basura, trasladando equipos de mantenimiento o realizando tareas de limpieza en avenidas y calles principales. Según la orden:

Los camiones que no atienden emergencias deberán contar con alertas sonoras para quienes se desplazan alrededor.

La instalación tendrá que completarse antes del 30 de junio de 2029.

El dispositivo emitirá un sonido cada vez que el conductor active la direccional para realizar un giro.

Estas señales están diseñadas para advertir a:

Personas que caminan.

Usuarios de bicicleta.

Quienes se mueven en scooters.

Cualquiera que se encuentre cerca del vehículo durante una maniobra.

El objetivo es reducir uno de los escenarios más peligrosos en entornos urbanos: los impactos que ocurren cuando un camión dobla y quienes van a pie o en dos ruedas no perciben la maniobra con tiempo suficiente. Esto resulta especialmente sensible en esquinas muy concurridas de Jackson Heights, Sunset Park, el sur del Bronx o áreas cercanas a estaciones del tren donde se concentra población hispana. Para residentes que se desplazan con niños, adultos mayores o trabajan repartiendo pedidos, esta señalización adicional puede ofrecer esos segundos de reacción que evitan un siniestro.

¿CÓMO OPERA LA TECNOLOGÍA QUE LIMITA LA VELOCIDAD?

La otra herramienta destacada es Intelligent Speed Assistance (ISA). No se trata de una simple alarma que avisa cuando se supera el límite permitido, sino de un mecanismo activo que interviene en el comportamiento del vehículo. Este sistema utiliza:

GPS para ubicar la posición.

Mapas digitales con los límites en cada tramo.

Software que reconoce la velocidad autorizada según la vía.

Cuando la unidad alcanza el tope definido por normativa —o el umbral fijado por DCAS— el sistema impide seguir acelerando. El texto precisa que no se aplican frenos de manera automática, sino que se bloquea el aumento de velocidad, obligando a mantener una conducción más prudente y acorde con las reglas de cada calle, avenida o autopista. También se contempla una excepción: la persona al volante podrá desactivar temporalmente la restricción si enfrenta una situación urgente o un contexto de circulación que justifique esa acción, algo relevante en maniobras específicas como desvíos por obras, trabajos de mantenimiento o condiciones adversas.

RESULTADOS OBTENIDOS HASTA AHORA

La ciudad no comienza de cero con ISA, sino que se apoya en una experiencia previa que respalda la ampliación del programa. Desde agosto de 2022, DCAS ha incorporado esta tecnología en parte de la flota y esa prueba ha servido como argumento para llevarla a más unidades. Hasta el momento se reporta:

Dato Resultado Vehículos equipados con ISA 1,000 Agencias participantes 22 Tipos de vehículos 23 Millones de millas recorridas Más de 8 Reducción del exceso peligroso de velocidad 64%

Con estos números, Nueva York sostiene que actualmente cuenta con la mayor flota municipal equipada con asistencia inteligente de velocidad en Estados Unidos, lo que convierte a la ciudad en referente nacional en políticas públicas de seguridad. Para comunidades latinas que habitan zonas con tráfico intenso y cruces complejos, este tipo de acciones puede significar menos unidades oficiales circulando a velocidades riesgosas, en especial en horarios de entrada y salida de escuelas, cerca de iglesias, centros comunitarios o corredores comerciales donde el español es parte del paisaje sonoro.

RAZONES DETRÁS DE LA DECISIÓN

La orden explica el contexto que motivó la medida, apoyándose en cifras que reflejan el impacto de los siniestros de tránsito a nivel nacional y local. Entre los datos citados por la administración se encuentran:

Indicador Cifra Muertes por accidentes de tránsito en Estados Unidos en 2024 39,254 Accidentes mortales relacionados con exceso de velocidad 29% del total Fallecimientos de peatones en Nueva York (año fiscal 2025) 110 Muertes totales por accidentes de tránsito en NYC en ese periodo 211

Las autoridades consideran que estos números justifican ampliar el uso de tecnologías preventivas en la flota oficial, en línea con la preocupación de muchas familias latinas que han visto cómo la agresividad al volante se ha incrementado en sus vecindarios. Para quienes viven en áreas de alta densidad, donde cruzar la calle es parte de la rutina diaria —llevar a los niños a una escuela bilingüe, trabajar en restaurantes o comercios, tomar el tren hacia Manhattan— la reducción de la velocidad y las alertas sonoras en giros pueden influir directamente en su seguridad.

VEHÍCULOS QUE PODRÍAN QUEDAR EXENTOS

Aunque la norma amplía de forma notable el uso de estas herramientas, no todas las unidades tendrán la obligación de incorporarlas. Entre las posibles excepciones se contemplan:

Vehículos destinados a emergencias.

Equipos de construcción que operan fuera de carretera.

Unidades cuya configuración impida instalar el sistema.

Vehículos con funciones especiales definidas por DCAS.

Flota que se mueve principalmente en zonas con problemas documentados de señal celular.

Además, cada agencia podrá solicitar exenciones cuando la implementación resulte inviable desde el punto de vista técnico o suponga un costo desproporcionado, algo que podría ocurrir con equipos muy específicos o vehículos que no circulan de manera habitual por las calles. Para la población, incluida la comunidad hispanohablante, resulta importante conocer estas excepciones para entender en qué tipo de unidades se puede esperar la presencia de alertas sonoras y limitación inteligente de velocidad, y en cuáles no estará disponible por ahora.

MENSAJE POLÍTICO Y SOCIAL TRAS LA FIRMA

Tras suscribir la Orden Ejecutiva 19, Zohran Mamdani afirmó que la protección vial debe empezar por las unidades que dependen directamente del gobierno local, enviando el mensaje de que el sector público también se somete a estándares más estrictos.

“Nuestra administración espera que todos los conductores hagan su parte para mantener seguras nuestras calles para todos, y eso comienza con quienes conducen los vehículos de la ciudad. Las alertas para peatones y la tecnología que limita la velocidad ofrecen resultados inmediatos”, dijo el alcalde.

La comisionada de DCAS, Yume Kitasei, señaló que la medida permitirá seguir modernizando la flota oficial y proteger tanto a quienes manejan como a quienes se desplazan alrededor. A su vez, el director de la flota, Keith Kerman, indicó que las nuevas alertas ayudarán a advertir los giros de los camiones y que la expansión de ISA contribuirá a disminuir la velocidad de circulación de las unidades municipales, reforzando la idea de que Nueva York busca ser un lugar más seguro para caminar, usar la bicicleta o moverse en medios alternativos.

IMPACTO PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN LA CIUDAD

Para residentes de origen dominicano en el Alto Manhattan, puertorriqueños en el Bronx, mexicanos y ecuatorianos en Queens, así como colombianos y centroamericanos en Brooklyn, esta orden ejecutiva transmite un mensaje claro: la ciudad reconoce que la protección en la calle no puede depender únicamente del comportamiento individual, sino también de la tecnología asociada a los vehículos que circulan diariamente.

En vecindarios donde el comercio latino, la vida comunitaria y el tránsito se cruzan en cada esquina —con puestos de comida, pequeños negocios, parroquias y centros de apoyo— los camiones oficiales comparten espacio con personas que hablan español en casa, que llevan y traen a sus hijos del childcare, que trabajan de noche y regresan tarde caminando o en dos ruedas. Para ellas, contar con alertas sonoras en giros y sistemas que impidan que las unidades municipales se excedan de velocidad de manera peligrosa puede acercar la ciudad a un modelo más justo y seguro, donde ir a la escuela, al trabajo o a la tienda de la esquina no implique un riesgo permanente.

Zohran Mamdani firmó esta orden ejecutiva el viernes 24 de julio (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

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