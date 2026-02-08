El Super Bowl LX 2026 no solo es el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos, sino también una enorme celebración musical que reúne a estrellas de primer nivel antes, durante y después del gran partido. Cada año, millones de personas alrededor del mundo esperan no solo el juego en sí, sino también las actuaciones que marcan la jornada, empezando por la interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos , un momento cargado de simbolismo y emoción.

¿Quién cantará el himno nacional estadounidense en el Super Bowl 2026?

La National Football League (NFL) confirmó que el encargado de cantar el Himno Nacional de EE. UU. en el Super Bowl 2026 será el cantante y compositor estadounidense Charlie Puth , quien tendrá el honor de interpretar esta pieza emblemática justo antes del inicio del partido principal en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Charles Puth, conocido como Charlie Puth, es un cantante, compositor y productor musical estadounidense (Foto: Instagram de Charlie Puth)

¿Quién es Charlie Puth y cuáles son sus canciones más conocidas?

Charlie Puth es un artista conocido por su versatilidad vocal y por haber revolucionado el pop contemporáneo con un estilo distintivo. Nacido el 2 de diciembre de 1991, Puth empezó a tocar piano desde muy joven y desarrolló una carrera musical que lo ha llevado a ser nombrado en múltiples ocasiones a los premios Grammy y a lograr varios éxitos globales.

Su discografía incluye álbumes como ‘Nine Track Mind’, ‘Voicenotes’ y ‘Charlie’, que contienen canciones que se han convertido en clásicos modernos, tales como ‘Attention’, ‘We Don’t Talk Anymore’ y ‘See You Again’. Como se recuerda, ‘See You Again’ fue compuesta para la película ‘Furious 7′ y es uno de los temas más reproducidos de la década.

La participación de Puth en el Super Bowl no se limita a ser un espectáculo más: interpretar el himno nacional en este escenario lo convierte en parte de una tradición que ha visto actuaciones memorables a lo largo de décadas. Esta oportunidad llega justo antes del lanzamiento de su próximo álbum, 'Whatever’s Clever!’, programado para marzo de 2026, lo que añade un contexto especial a su presentación.

¿Quién será el artista principal del halftime show del Super Bowl 2026?

Muchos asistentes y televidentes esperan con ansias el halftime show a cargo de la superestrella Bad Bunny , que encabezará la actuación principal del medio tiempo con invitados y colaboraciones notables. La interpretación del Himno Nacional por Charlie Puth será uno de los momentos más destacados de la jornada previa al inicio del juego.

Además de Puth, el espectáculo previo al juego contará con otras voces importantes: la cantante Brandi Carlile interpretará 'America the Beautiful’ y Coco Jones entonará Lift ‘Every Voice and Sing’, conocida como el himno nacional negro, integrando diversidad cultural y musical al evento.

Este conjunto de intérpretes forma parte de una tradición cada vez más respetada en el Super Bowl, donde la música se mezcla con el deporte para crear una experiencia única que trasciende el campo de juego y se convierte en un momento cultural inolvidable para millones de espectadores.