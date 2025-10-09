Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS por las Eliminatorias CONCACAF. (Foto: Composición Mix)
Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS por las Eliminatorias CONCACAF. (Foto: Composición Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

En uno de los encuentros más atractivos de la semana, Honduras vs. Costa reeditan una de las rivalidades más intensas de Centroamérica en un duelo clave por la parte alta del Grupo C de las Eliminatorias de CONCACAF 2026. El enfrentamiento será este jueves 9 de octubre programado para las 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico). Para todo el público de Estados Unidos, te comparto loso horarios, qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS, por las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag)
Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS, por las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal pasa el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE por Eliminatorias CONCACAF?

Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Honduras vs. Costa Rica en vivo online, podrás seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+. Para el público hispanohablante, el encuentro se verá en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo, según información oficial de la Concacaf.

  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas
  • Estados Unidos: 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico)
PAÍSCANALES TV / ONLINE
Estados UnidosCBS Sports Network, Golazo y Paramount+ (idioma inglés). FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo (idioma español)
Costa RicaRepretel (canal 6) y Teletica (canal 7)
HondurasCanal Deportes TVC y Tigo Sports

Alineaciones posibles de Honduras vs. Costa Rica

Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Julián Martínez, Getsel Montes, Joseph Rosales; Jorge Álvarez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Costa Rica: Keylor Navas; Juan Pablo Vargas, Jeyland Mora, Aarón Gamboa, Julio Cascante, Carlos Mora; Josimar Alcócer, Orlando Galo; Kenneth Vargas, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Fecha, hora, TV y online para ver Honduras vs. Costa Rica

  • Fecha: jueves 9 de octubre de 2025
  • Horario: 20:00 horas (local)
  • Estadio: Estadio General Francisco Morazán
  • Jornada: Tercera, Eliminatorias CONCACAF 2026
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS