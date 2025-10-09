En uno de los encuentros más atractivos de la semana, Honduras vs. Costa reeditan una de las rivalidades más intensas de Centroamérica en un duelo clave por la parte alta del Grupo C de las Eliminatorias de CONCACAF 2026. El enfrentamiento será este jueves 9 de octubre programado para las 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico) . Para todo el público de Estados Unidos, te comparto loso horarios, qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS, por las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal pasa el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE por Eliminatorias CONCACAF?

Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Honduras vs. Costa Rica en vivo online, podrás seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+. Para el público hispanohablante, el encuentro se verá en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo, según información oficial de la Concacaf.

Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Estados Unidos: 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico)

PAÍS CANALES TV / ONLINE Estados Unidos CBS Sports Network, Golazo y Paramount+ (idioma inglés). FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo (idioma español) Costa Rica Repretel (canal 6) y Teletica (canal 7) Honduras Canal Deportes TVC y Tigo Sports

Alineaciones posibles de Honduras vs. Costa Rica

Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Julián Martínez, Getsel Montes, Joseph Rosales; Jorge Álvarez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Costa Rica: Keylor Navas; Juan Pablo Vargas, Jeyland Mora, Aarón Gamboa, Julio Cascante, Carlos Mora; Josimar Alcócer, Orlando Galo; Kenneth Vargas, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Fecha, hora, TV y online para ver Honduras vs. Costa Rica

Fecha: jueves 9 de octubre de 2025

Horario: 20:00 horas (local)

Estadio: Estadio General Francisco Morazán

Jornada: Tercera, Eliminatorias CONCACAF 2026