¿Cómo y dónde ver el clásico, Real Madrid vs. FC Barcelona en vivo? El primer choque del año entre los dos más grandes del pa´si definirá el primer título de la temporada por la final de la Supercopa de España 2024. El juego se realizará este domingo 14 de enero (20:00 horas de Madrid; 13:00 de CDMX; 2 pm ET y 11 am PT) en el Al-Awwal Stadium, ubicado en la ciudad de Riad, de Arabia Saudita. La transmisión oficial del clásico del fútbol español estará a cargo del dial Movistar Supercopa de España a través de los operadores de Movistar (Canal 52) y Orange (Canal 108).

Desde los Estados Unidos, el partido Real Madrid-Barça será televisado por la cadena internacional ESPN+, ESPN 2 y ESPN App. Por otro lado, México, Centroamérica y El Caribe podrán seguir las acciones de la gran final de la Supercopa de España por intermedio de SKY Sports HD por los canales 504 y 546.

En tanto, Sudamérica contará con diversas opciones de transmisión. Por ejemplo, DSports (Antes DirecTV sports) y DGO llevarán las imágenes del juego entre merengues y blaugranas en los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela en los canales 610 y 619 (revisa tu guía local para confirmar). Mientras que TiGo Sports tendrá la señal para Paraguay y ESPN Brasil (Star+) para el público brasileño.

¿Qué canal transmite partido Real Madrid vs. FC Barcelona por final de Supercopa de España?

PAÍSES CANALES DE TV España Movistar Supercopa de España Estados Unidos ESPN+, ESPN 2 y ESPN App Puerto Rico ESPN+, ESPN 2 y ESPN App México Sky Sports HD y Blue to Go Everywhere Guatemala Sky Sports HD Honduras Sky Sports HD Cuba Sky Sports HD Costa Rica Sky Sports HD República Dominicana Sky Sports HD Panamá Sky Sports HD Nicaragua Sky Sports HD Brasil ESPN Brasil y Star+ Argentina DSports y DGO Chile DSports y DGO Colombia DSports y DGO Perú DSports y DGO Ecuador DSports y DGO Venezuela DSports y DGO Uruguay DSports y DGO Paraguay DSports y DGO Bolivia TiGo Sports Alemania DAZN y Sportdigital Fussball Italia Por confirmar Francia L’Équipe TV y L’Equipe Live Reino Unido TNT Sports