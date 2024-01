El clásico Real Madrid vs. Barcelona se jugará este domingo 14 de enero (16:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 14:00 de Lima, Bogotá y Quito) con motivo a la gran final de la Supercopa de España a llevarse a cabo en el Al-Awwal Stadium, ubicado en la ciudad de Riad, de Arabia Saudita. La transmisión oficial para los países de Sudamérica se dará por el servicio de cable de DirecTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO).

El Real Madrid se impuso 5 a 3 al Atlético de Madrid en la primera semifinal, mientras que el Barcelona hizo lo propio por 2 a 0 ante el Osasuna. De esta manera, los clásicos rivales chocarán en la final. Los culés son los máximos ganadores de la competencia con 14 coronaciones, mientras que la Casablanca los sigue con 12 consagraciones.

¿Dónde ver DirecTV Sports (DSports) En Vivo, Real Madrid vs. FC Barcelona?

La señal de DSports se encuentra disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela por los canales 610 SD y 1610 HD . Cabe señalar que servicio es exclusivo de DirecTV Sports para Sudamérica. No hay forma de conseguirlo bajo otro operador del cable. No obstante, se puede contratar con ofertas de prepago o desde la app de DirecTv Go (DGO).

¿Dónde descargar DirecTV Go o DGO para verlo por celular?

Si deseas seguir el partido entre Real Madrid y Barcelona desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV con transmisión streaming, deberás descargar DirecTV Go (DGO) desde Google Play Store o la App Store de Apple. Previamente, tendrás que contratar el servicio de acuerdo a tu moneda local.

¿Cómo contratar DirecTV Sports?

Para poder ser cliente de DirecTV Sports deberás llamar a los siguientes números de teléfono, según el país donde te encuentres:

Argentina: 0810-999-2211

Chile: 600 346 4646

Colombia: (601) 5185937

Ecuador: 1800 888 000

Perú: 0801-70640

Uruguay: 0800-3555

Real Madrid vs. FC Barcelona: fecha, hora y canal para ver el partido

Día: Domingo 14 de enero de 2024

Horario: 14:00 en Perú, Colombia, Ecuador; 15:00 en Venezuela y Bolivia; 16:00 en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil

Canal: DirecTV Sports (Sudamérica)

Torneo: Supercopa de España 2024

Al-Awwal Stadium, ubicado en la ciudad de Riad, de Arabia Saudita