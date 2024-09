El boxeo de clase mundial regresa al Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, con Jaime Munguia vs Erik Bazinyan, en una pelea de peso supermediano. El combate se desarrollará este viernes 20 de septiembre, con el inicio de cartelera desde lass 7:00 p.m. ET y la principal aproximadamente a las 10:30 p.m. ET. Para seguir el enfrentamiento del ex campeón mundial de México contra el invicto contendiente armenio-canadiense, te dejo los horarios por país, cartelera completa, cómo ver por televisión, pago y señal streaming online desde el lugar que te encuentres.

El mexicano Jaime Munguía (43-1, 34 KOs) viene de una derrota por decisión unánime ante la megaestrella del deporte de combate Canelo Álvarez en mayo pasado. A pesar de no poder capturar el campeonato indiscutible de peso supermediano y sufrir la primera caída de su carrera, el mexicano de 27 años fue elogiado por su resistencia y valor contra su legendario compatriota.

Por otro lado, Erik Bazinyan (32-0-1, 23 KOs) es un boxeador nacido en Armenia que reside en Canadá. La aparición más reciente del pugilista de 29 años dentro del cuadrilátero fue en mayo cuando peleó con Shakeel Phinn y terminó con un empate muy estrecho. El pugilista se preparó para un enfrentamiento contra MUnguía, cuyo ganador se acercará cada vez más a los cuatro grandes títulos de peo supermediano (AMB, CMB, OMB y FIB).

Además, la cartelera también incluye otros enfrentamientos atractivos, incluido uno entre los invictos pesos superpluma Andrés Cortés y Charly Suárez. otro choque notable de peso superligero será entre Emiliano Vargas y el tenaz púgil irlandés Larry Fryers.

Qué canales TV y Online transmiten la pelea Munguía vs Bazinyan

La pelea de Jaime Munguía vs. Erik Bazinyan se podrá ver en Estados Unidos por ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo, mientras que en Latinoamérica se emitirá por ESPN y Disney+.

Si el combate no está disponible para ver online en tu país o si estás viajando, puedes usar una VPN (conexión privada virtual, en inglés). Las VPN proporcionan una conexión online segura y privada, permitiéndote atravesar las restricciones geográficas para acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo.

PAÍS CANALES TV / ONLINE Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo México ESPN y Disney+ Perú ESPN y Disney+ Ecuador ESPN y Disney+ Colombia ESPN y Disney+ Argentina ESPN y Disney+ Chile ESPN y Disney+

¿A qué hora empieza la cartelera principal, Munguía vs. Bazinyan?

PAÍS HORARIO Estados Unidos (MT) 20:30 horas México 20:30 horas Estados Unidos (CT) 21:30 horas Ecuador 21:30 horas Perú 21:30 horas Colombia 21:30 horas Estados Unidos (ET) 22:30 horas Venezuela 22:30 horas Bolivia 22:30 horas Argentina 21:30 horas Paraguay 21:30 horas Uruguay 21:30 horas Brasil 21:30 horas

Horario para ver la pelea de box, Munguía vs. Bazinyan

ZONA HORARIO REGIONES DE ESTADOS UNIDOS 10:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Cartelera de pelea Munguía vs Bazinyan

Tarjeta principal

Jaime Munguia vs. Erik Bazinyan, 12 rounds, peso supermediano

Richard Torrez Jr vs. Joey Dawejko, 8 rounds, peso pesado

Emiliano Vargas vs. Larry Fryers, 8 rounds, peso welter junior

Preliminares

Charly Suárez vs. Jorge Castañeda, 10 rounds, peso junior ligero – título vacante Intercontinental WBO

Demler Zamora vs. Gerardo Antonio Pérez, 8 rounds, peso ligero junior

Steven Navarro vs. Oscar Arroyo, 6 rounds, peso gallo junior

Jorge García Pérez vs. Ilias Essaoudi, 10 rounds, peso súper welter

Art Barrera Jr vs. Frank Brown, 6 rounds, peso welter

Sebastián Hernández vs. Yonfrez Parejo, 8 rounds, peso pluma junior

