Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el partido PSG vs. Bayern en vivo online este martes 4 de noviembre por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mix)

El PSG y el Bayern Múnich, ambos con un récord impecable de triunfos en la Champions League de esta temporada, se enfrentarán en un crucial partido, considerado uno de los más destacados de la jornada 4. El partido es este martes 4 de noviembre, a partir de las 4:00 p.m. ET / 9:00 p.m. en el Parque de los Príncipes. Si estás en México, España, Estados Unidos y otros países de Sudamérica, conoce los horarios, en qué canales de TV pasan y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

A qué hora juega PSG vs Bayern por la Champions League

El partido entre PSG vs. Bayern está programado para este martes 4 de noviembre de 2025, correspondiente a la jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League desde el Parque de los Príncipes. Conoce la hora de inicio desde España, México, Estados Unidos y otros países en el mundo.

PAÍSESHORARIO
España9:00 pm
Gran Bretaña8:00 pm
Estados Unidos3:00 pm ET / 12:00 pm PT
México2:00 pm
Costa Rica2:00 pm
Nicaragua2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Guatemala2:00 pm
Honduras2:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm
Ecuador3:00 pm
Panamá3:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Bolivia4:00 pm
Chile5:00 pm
Argentina5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Brasil5:00 pm

En qué canal TV y dónde ver PSG vs Bayern ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online el partido entre PSG vs. Bayern este martes 4 de noviembre de 2025 este México, España, Estados Unidos y países de Sudamérica.

Estados UnidosDAZN USA, Paramount+
MéxicoFOX OneCaliente TV
SudamericaESPNDisney + Premium
EspañaMovistarMovistar+

A qué hora, dónde ver por TV y online el PSG vs. Bayern

Estos son los datos a tener en cuenta para el partido entre PSG vs. Bayern en vivo online por la jornada 4 de las UEFA Champions League 2025-2026.

  • Partido: PSG vs Bayern Munich
  • Jornada: cuarta de la UEFA Champions League
  • Fecha: martes, 4 de noviembre de 2025
  • Hora: 17:00
  • Lugar: Parc des Princes
  • Capacidad del estadio: 48583 espectadores
