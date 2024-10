Luego de caer en Quito por 1-0 ante Ecuador, la Selección Peruana enfrenta a Uruguay por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo de Jorge Fossati deberá sumar tres puntos obligados que le permitan seguir peleando un cupo al próximo mundial, caso contrario, estaría firmando su sentencia antes de finalizar el año. El juego será este viernes 11 de octubre desde las 8:30 p.m (Lima) en el Estadio José Díaz . Aquí te explico qué canales de televisión por señal abierta transmiten, cómo verlo online, horarios, alineaciones y más detalles de ambas selecciones.

Cómo y a qué hora ver el Perú vs. Uruguay

CÓMO Y DÓNDE VER PERÚ VS. URUGUAY POR ELIMINATORIAS Partido Perú vs. Uruguay Estadio José Díaz, estadio Nacional de Lima Fecha viernes 11 de octubre de 2024 Horario 8:30 p.m. en Lima, 10:30 p.m. en Montevideo Dónde ver Movistar TV, ATV (Canal 9), América TV (Canal 4), Antel TV

A qué hora juegan Perú vs. Uruguay, país por país

Argentina: 22.30 horas

Brasil: 22.30 horas

Uruguay: 22.30 horas

Chile: 21.30 horas

Paraguay: 21.30 horas

Bolivia: 21.30 horas

Venezuela: 21.30 horas

Ecuador: 20.30 horas

Perú: 20.30 horas

Colombia: 20.30 horas

México: 19.30 horas

¿Qué canal transmite Perú vs. Uruguay por Eliminatorias 2026? Guía TV

Países Canales TV Argentina DIRECTV Sports y DGO Perú América TV, ATV, Movistar Deportes, América tvGO y Movistar Play Colombia Caracol Televisión, RCN, Caracol Play y Deportes RCN Chile ESPN, Disney Plus y Chilevisión Brasil Canais Globo, Zapping, Claro TV, Sky Plus y SporTV 3 Paraguay Hei México Sky Plus Estados Unidos Fanatiz USA Venezuela Venevisión y Simple TV España Movistar Liga de Campeones Uruguay AUF TV, TCC, NS Eventos, Antel TV, DirecTV Sports y Cardinal TV

¿Cómo ver Perú vs. Uruguay EN VIVO vía Sky Sports desde México?

Desde México, podrás seguir el partido entre Perú vs. Uruguay en vivo online por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 de manera exclusiva por SKY Sports, en los siguientes canales:

SKY Sports en México – Canal 534, 535 y 536

SKY Sports HD en México – Canal 1534, 1535 y 1536

¿Cómo ver Perú vs. Uruguay EN VIVO vía Movistar Plus desde España?

SI estás en España, podrás seguir el partido entre Perú vs. Uruguay en vivo online a través de la señal de Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Plus+: dial 7

Cómo ver el Perú vs. Uruguay Ver Perú EN VIVO vía Fanatiz desde Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas seguir el duelo entre Perú y Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026, podrás hacerlo a través del servicio streaming de Fanatiz.

