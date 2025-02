El camino a WrestleMania hará una última parada en Toronto para WWE Elimination Chamber 2025. Desde el Rogers Centre, 6 superestrellas masculinas (John Cena, CM Punk, Seth “Freakin” Rollins, Drew McYntire, Logan Paul y Damian Priest) y otras 6 femeninas (Bayley, Liv Morgan, Bianca Belair, Naomi, Alexa Bliss y Roxanne Perez) competirán por el derecho de retar al campeón de su respectiva división en ‘La Vitrina de los Inmortales’.

Además de los combates de Cámara de Eliminación, otros dos encuentros titulares electrizantes completan la cartelera. Sami Zayn irá a la guerra con su mejor amigo convertido en enemigo acérrimo Kevin Owens en un combate no sancionado por la dirección de WWE, mientras que Trish Stratus volverá a la acción cuando forme equipo con la Campeona Femenina de WWE Tiffany Stratton para enfrentarse a Nia Jax y Candice LeRae en Toronto, la ciudad natal de Stratus.

Por último y no menos importante, The Rock llegará al Rogers Centre de Toronto para que Cody Rhodes responda a su pedido de convertirse en «su campeón» y entregarle su alma. ¿Qué le dirá The American Nightmare a The Final Boss? El evento se transmitirá en vivo y en directo por Peacock este sábado 1 de marzo única y exclusivamente para Estados Unidos, con la cartelera principal comenzando a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT / 5 p.m. MT / 4 p.m. PT . ¡No te pierdas ni un solo instante de la acción de este icónico Premium Live Event!

El WWE Elimination Chamber 2025 se llevará a cabo este sábado 1 de marzo en Toronto, Canadá. (Foto: WWE)

Datos de WWE Elimination Chamber 2025

Fecha: Sábado, 1 de marzo del 2025

Lugar: Rogers Centre en Toronto, Canadá

Horario: 19:00 ET / 18:00 Tiempo del Centro de CDMX / 16:00 PT

Canales de transmisión: Peacock (en Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo)

¿Qué canal trasnsmitirá el WWE Elimination Chamber 2025?

Para ver WWE Elimination Chamber 2025 desde México, España y el resto de Latinoamérica, tendrás que acceder a la plataforma de streaming Netflix, el mismo que tiene un costo de 9 dólares mensuales.

Loa aficionados de Estados Unidos podrán seguir el evento a través de Peacock. Esta plataforma de transmisión cuenta con contenido exclusivo de la WWE en USA.

¿Cuánto cuesta ver el WWE Elimination Chamber 2025 por Peacock?

Para disfrutar de este evento debes tener la suscripción premium o premium plus de Peacock. El precio por mes cuesta $7.99 (con anuncios) o $13.99 al mes (sin anuncios), brindando un acceso completo a los Premium Live Events (PLE) de la mundialmente famosa empresa de lucha libre estadounidense.

¿Hay una prueba gratuita de Peacock?

Peacock ofrece actualmente una prueba gratuita de 3 meses a los propietarios de Samsung Galaxy. Sin embargo, eso no significa que no haya otras ofertas que otros puedan aprovechar. Solía ofrecer un free trial de 7 días de Peacock, pero a partir de 2025, esta promoción ya no se encuentra disponible.

¿Cuándo será el WWE Elimination Chamber 2025?

El WWE Elimination Chamber 2025 será en el Rogers Centre, estadio multiusos situado en el centro de Toronto, Ontario (Canadá), situado junto a la Torre CN y cerca de las orillas del Lago Ontario. Inaugurado en 1989, este recinto tiene capacidad para 49,282 espectadores en su configuración de béisbol.

¿Disponible en Latinoamérica? Te explicamos cómo y dónde ver WWE Elimination Chamber 2025 en Netflix vía streaming. | Crédito: wwe.com / Mix

¿A qué hora será WWE Elimination Chamber 2025?

El evento en vivo premium de la WWE se llevará a cabo este sábado 1 de marzo a partir de las 7pm ET / 6pm CT de Estados Unidos. Dependiendo de tu zona geográfica, estos son los horarios:

Estados Unidos: 19:00 Hora del Este / 18:00 Hora del Centro / 17:00 Hora de la Montaña / 16:00 Hora del Pacífico

México: 18:00 hrs

Colombia 19:00 hrs

Ecuador: 19:00 hrs

Perú: 19:00 hrs

Bolivia: 20:00 hrs

Venezuela: 20:00 hrs

Argentina: 21:00 hrs

Chile: 21:00 hrs

Paraguay: 21:00 hrs

Uruguay: 21:00 hrs

España: 1:00 hrs del domingo 2 de marzo

Cartelera de Elimination Chamber 2025

The Rock participará en WWE Elimination Chamber para ver si Cody Rhodes acepta ser ‘su campeón’

Cámara de eliminación masculina

Cámara de eliminación femenina

Tiffany Stratton y Trish Stratus contra Nia Jax y Candice LeRae

Sami Zayn vs. Kevin Owens (lucha sin sanciones)