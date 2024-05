EN VIVO, Pachuca vs Columbus Crew definen al ganador de la Concachampions este sábado 1 de junio desde las 19:15 horas (CDMX) / 9:15 p.m. (USA - ET), EN DIRECTO desde el Estadio Hidalgo. Esta gran final no solo decidirá al ganador de la justa continental, sino también otorgará un boleto para el próximo Mundial de Clubes. Consulta la guía completa para que puedas seguir vía TV y Streaming online este duelo.

Pachuca llega a estancia final luego de dejar en el camino a rivales muy complicados como Club América en semifinales, Herediano en cuartos y Philadelphia Union en octavos de final. Mientras que Columbus Crew dio la sorpresa en la Concachampions al eliminar a Houston Dynamo, Tigres y Monterrey de México.

¿Cómo ver, Pachuca vs. Columbus Crew EN VIVO?

Para ver Pachuca vs. Columbus Crew en directo el sábado 1 de junio a las 19:15 horas por los Fox Sport desde México, mientras que Fox (en inglés) y TUDN (en español) para Estados Unidos.

Fox Sports: 553/1553 (SKY); 505/892 (Izzi); 563 (Total Play); 20/1120 (Megacable); 330 (Dish)

553/1553 (SKY); 505/892 (Izzi); 563 (Total Play); 20/1120 (Megacable); 330 (Dish) TUDN: 856 (Dish Latino); 444 (Spectrum); 464 (Direct TV)

¿Qué canal transmite Pachuca vs. Columbus Crew por TV y streaming online en Latinoamérica?

PAÍS TV/STREAMING Argentina Star+ Bolivia Star+ Brasil Zapping, Claro TV+, Star+ Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brazil Canadá fuboTV Canada, OneSoccer Chile Star+ Colombia Star+ Costa Rica Star+ Norte, ESPN Norte Venezuela Star+ Ecuador Star+ El Salvador Star+ Norte, ESPN Norte Estados Unidos TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, FOX Sports App, Fox Sports 1, TUDN USA, UniMás Guatemala Star+ Norte, ESPN Norte Honduras Star+ Norte, ESPN Norte México Fanatiz Mexico, Fox Sports Mexico, Fox Sports Premium Nicaragua Star+ Norte, ESPN Norte Panamá Star+ Norte, ESPN Norte Paraguay Star+ Perú Star+ República Dominicana ESPNPlay Caribbean, Star+ Norte, ESPN Norte Uruguay Star+

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Columbus en Latinoamérica?

Mira aquí los horarios en Latinoamérica para seguir el partido por la final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 entre Pachuca vs. Columbus en vivo:

Desde México, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 19:15 horas

Desde Perú, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 20:15 horas

Desde Ecuador, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 20:15 horas

Desde Colombia, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 20:15 horas

Desde Estados Unidos, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 21:15 horas (ET)

Desde Paraguay, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 21:15 horas

Desde Chile, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 21:15 horas

Desde Venezuela, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 21:15 horas

Desde Bolivia, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 21:15 horas

Desde Argentina, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 22:15 horas

Desde Uruguay, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 22:15 horas

Desde Brasil, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 22:15 horas

Desde España, Pachuca vs. Columbus en vivo se juega a las 11:15 horas

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Columbus por la final de la Concachampions desde USA?

Mira aquí los horarios en Estados Unidos para ver el partido por la final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 entre Pachuca vs. Columbus en vivo:

Eastern Time (ET): 21:15 horas

Central Time (CT): 20:15 horas

Mountain Time (MT): 19:15 horas

Pacific Time (PT): 18:15 horas

Alineaciones probables del Pachuca vs Columbus Crew

Pachuca (4-3-3): C. Moreno; B. González, G. Cabral, A. Micolta, J. Berlanga; P. Pedraza, E. Sánchez, N. Deossa; O. Idrissi, S. Rondón y E, Rodríguez.

Columbus Crew (3-4-3): P. Schulte; S. Moreira, R. Camacho, Y. Cheberko; M. Farsi, D. Nagbe, A. Morris, Y. Yeboah; D. Rossi, J. Hernández y M. Hinestroza.