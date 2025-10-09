La selección de Nicaragua se prepara para recibir a Haití este jueves 9 de octubre, en un partido clave por la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. El encuentro se disputará a partir de las 18:00 horas (hora local) en el Estadio Nacional de Nicaragua. El equipo dirigido por Marco “Fantasma” Figueroa necesita urgentemente una victoria ante su afición, tras sufrir una dura derrota de 0-2 en su última jornada frente a Honduras. ¿Quieres ver el partido de Los Pinoleros en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de NicaSports a través de cableoperadores, sitio web y su cuenta oficial de YouTube.

Actualmente, El Azul y Blanco se encuentra en el último lugar del Grupo C, habiendo sumado solo un punto tras esa derrota y un empate 1-1 contra Costa Rica. La lista de 25 jugadores convocados para esta ventana de clasificatorias incluye a varios futbolistas que militan en ligas internacionales, como Jeyson Montes (RWD Molenbeek de Bélgica) y Jason Pérez (CS Herediano de Costa Rica). La misión del equipo es revertir su posición y comenzar a escalar en la tabla de cara a su próximo compromiso fuera de casa ante los Ticos.

Por su parte, la selección de Haití llega a Managua tras haber rescatado un valioso empate 3-3 ante Costa Rica en la jornada anterior. El conjunto caribeño buscará el triunfo como visitante para mejorar su posición en el grupo. El historial reciente en esta competencia favorece ligeramente a Le Bleu-et-Rouge (El Azul y Rojo), que se impuso 1-0 la última vez que se enfrentaron en la Primera Ronda de las Eliminatorias Concacaf 2022.

La selección nacional de fútbol de Haití se prepara para un enfrentamiento crucial contra Nicaragua este jueves 9 de octubre, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua por la tercera ronda del Grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa del Mundo 2026. | Crédito: FHF - Fédération Haïtienne De Football / Facebook

¿Cómo mirar NicaSports EN VIVO, Nicaragua vs. Haití por Eliminatorias Concacaf 2026?

NicaSports TV es el canal oficial deportivo de Nicaragua y suele transmitir en vivo los partidos locales, incluyendo juegos de la selección nacional de fútbol. A través de los cableoperadores IBW, Telecable, Casavisión y Tigo puedes sintonizar NicaSports y ver el Nicaragua vs. Haití EN VIVO y EN DIRECTO por la Ronda Final del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. A continuación, los números de canal por operador.

Canal 7 de IBW

Canal 73 de Telecable

Canal 73 de Casavisión

Canal 558 de Tigo

¿Dónde ver NicaSports ONLINE por Internet?

Además de la televisión, tienes tres alternativas disponibles para mirar NicaSports: el sitio web, aplicaciones en Android e iOS (en la que ofrecen transmisiones en vivo las 24 horas) y el canal oficial de YouTube. Aquí puedes ver el Nicaragua-Haití en el dispositivo de preferencia.

Los “Azul y Blanco” de Nicaragua buscarán sumar puntos en casa ante Haití y luego de visita a Costa Rica en San José para seguir con vida en la clasificación al Mundial. | Crédito: Selección Nacional de Nicaragua / Facebook

Horario, TV y dónde ver en vivo Nicaragua vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Jueve, 9 de octubre de 2025

: Jueve, 9 de octubre de 2025 Partido : Honduras vs. Haití, por la Ronda Final del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Honduras vs. Haití, por la Ronda Final del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 TV : NicaSports | Streaming : YouTube de NicaSports

: NicaSports | : YouTube de NicaSports Lugar: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua de Managua, Nicaragua