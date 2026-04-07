Todo listo para que arranquen los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. Este martes 7 de abril, mira el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich EN DIRECTO a través de la señal de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus, encuentro que iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular y tendrá cara a cara a los merengues y bávaros. Cabe señalar que Real Madrid dejó en el camino a Manchester City en la fase previa, mientras que Bayern Múnich se llevó el global 10-2 ante Atalanta.

¿Cómo ver Movistar Liga de Campeones EN DIRECTO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League?

En España, el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por streaming online?

El Real Madrid vs. Bayern Múnich se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España) Horario: 9:00 p.m. España

9:00 p.m. España Canal TV: Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus