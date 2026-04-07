Presta atención. Real Madrid y Bayern Múnich vuelven a cruzar sus caminos en la élite del fútbol europeo este martes 7 de abril de 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League . El encuentro, programado para las 21:00 horas (CET), promete ser uno de los duelos más electrizantes del calendario, con dos gigantes que históricamente han protagonizado auténticas batallas en el torneo.

El conjunto blanco llega en un gran momento tras firmar una contundente eliminatoria ante el Manchester City, al que superó con un global de 5-1. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el Madrid ha encontrado equilibrio entre solidez defensiva y pegada ofensiva, consolidándose como uno de los principales favoritos al título y reafirmando su mística en noches europeas.

Por su parte, el Bayern Múnich aterriza en la capital española con números que asustan tras golear al Atalanta con un global de 10-2. El equipo dirigido por Vincent Kompany exhibe un poder ofensivo demoledor liderado por Harry Kane, en un enfrentamiento que no solo define una serie clave, sino que también reaviva el duelo más repetido en la historia de la Champions League.

Estamos listos para nuestra siguiente aventura ⛴️ pic.twitter.com/fAtXT5G69A — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 5, 2026

Cómo ver DAZN EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich en Estados Unidos

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Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora, TV y dónde ver la Champions League

Revisa estos datos claves para ver el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich.

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Lugar: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

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