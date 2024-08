El Club América ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024. Tras clasificar automáticamente como campeón de la Liga MX, las Águilas se enfrentarán este viernes 9 de agosto a partir de las 10pm ET / 7pm PT / 8pm (Tiempo del Centro de México) al Atlas Fútbol Club, otro equipo mexicano. Si no te quieres perder las incidencias del encuentro, te cuento cómo puedes verlo en vivo por el MLS Season Pass de Apple TV completamente gratis.

Si bien ambos equipos se conocen a la perfección y han protagonizado encuentros intensos en el pasado, los azulcremas, con un plantel más experimentado, parten como favorito para avanzar a la siguiente ronda, pero los Zorros han mostrado una mejoría en su juego en las últimas semanas, especialmente después de clasificar a esta etapa como segundo del grupo que compartía con Houston Dynamo y Real Salt Lake, y pueden dar la sorpresa.

¿Cómo ver Leagues Cup 2024 por streaming vía MLS Season Pass?

¿Cómo ver América vs Atlas en vivo por Leagues Cup 2024 por streaming vía Apple TV?

¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2024 en vivo y online?

Además de las apps de MLSoccer.com (en inglés), MLSes.com (en español) y el MLS Season Pass de Apple TV, la plataforma oficial para disfrutar de todos los 77 partidos de la Leagues Cup 2024 es el MLS Season Pass en Apple TV. Este servicio de streaming te ofrece acceso a todos los encuentros, incluyendo los playoffs de la MLS. Para suscribirte al MLS Season Pass, puedes optar por un plan mensual de $14.99 USD o un plan anual de $49 USD. Si prefieres una opción más económica, puedes aprovechar la oferta de $12.99 USD al mes o $39 USD al año si te suscribes a otros servicios de Apple.

¿Cómo ver la Leagues Cup si no tengo Apple TV? No te preocupes, existen otras alternativas para disfrutar de algunos de los partidos más destacados de la Leagues Cup. TelevisaUnivision, FOX Sports (FS1), The Sports Network (TSN) y Réseau des sports (RDS) cuentan con los derechos de transmisión en vivo para algunos de los encuentros más importantes, especialmente durante la fase de grupos. Sin embargo, para tener acceso a todos los partidos y disfrutar de una experiencia completa, el MLS Season Pass es la opción recomendada.