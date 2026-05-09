El Prudential Park de Newark, en New Jersey, será el escenario de un combate por el título de peso medio. Este sábado 9 de mayo, no te pierdas el UFC 328 con la pelea estelar de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, un combate que ha tenido varios ingredientes en la previa y con un careo donde hubieron intercambio de golpes. A continuación, revisa cuáles son los horarios, la cartelera completa y dónde podrás seguir la transmisión minuto a minuto este UFC 328: Chimaev vs. Strickland.
¿A qué hora ver Khamzat Chimaev — Sean Strickland por UFC 328?
La transmisión de la pelea de Khamzat Chimaev — Sean Strickland se espera que inicie a partir de las 11:30 p.m. ET o 9:30 p.m. CDMX, aunque este es un horario estimado y el evento se llevará a cabo conforme vayan terminando las peleas previas a este combate estelar por el cinturón de peso medio.
¿Dónde ver Khamzat Chimaev — Sean Strickland por UFC 328 EN VIVO?
La transmisión del combate de Khamzat Chimaev — Sean Strickland se transmitirá únicamente por la señal de Paramount Plus, única plataforma que va a transmitir el minuto a minuto con todos los combates de este evento del UFC 328 del sábado 9 de mayo.
Cartelera completa UFC 328: Chimaev vs. Strickland
Combates principales
- Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland — pelea por el campeonato de peso medio
- Joshua Van vs. Tatsuro Taira — combate por el título de peso mosca
- Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta — división de peso pesado
- Sean Brady vs. Joaquin Buckley — enfrentamiento de peso wélter
- King Green vs. Jeremy Stephens — duelo en peso ligero
Peleas preliminares
- Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz — categoría de peso medio
- Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov — combate de peso wélter
- Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki — división de peso ligero
- Jim Miller vs. Jared Gordon — pelea de peso ligero
Primeras preliminares
- Roman Kopylov vs. Marco Tulio — combate de peso medio
- Pat Sabatini vs. William Gomis — división de peso pluma
- Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos — enfrentamiento de peso medio
- Clayton Carpenter vs. José Ochoa — pelea de peso mosca
