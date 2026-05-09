Mira la pelea de Khamzat Chimaev — Sean Strickland EN VIVO, por el UFC 328. Consulta a qué hora inicia, canales y la cartelera completa del evento. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
El Prudential Park de Newark, en New Jersey, será el escenario de un combate por el título de peso medio. Este sábado 9 de mayo, no te pierdas el UFC 328 con la pelea estelar de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, un combate que ha tenido varios ingredientes en la previa y con un careo donde hubieron intercambio de golpes. A continuación, revisa cuáles son los horarios, la cartelera completa y dónde podrás seguir la transmisión minuto a minuto este UFC 328: Chimaev vs. Strickland.

¿A qué hora ver Khamzat Chimaev — Sean Strickland por UFC 328?

La transmisión de la pelea de Khamzat Chimaev — Sean Strickland se espera que inicie a partir de las 11:30 p.m. ET o 9:30 p.m. CDMX, aunque este es un horario estimado y el evento se llevará a cabo conforme vayan terminando las peleas previas a este combate estelar por el cinturón de peso medio.

¿Dónde ver Khamzat Chimaev — Sean Strickland por UFC 328 EN VIVO?

La transmisión del combate de Khamzat Chimaev — Sean Strickland se transmitirá únicamente por la señal de Paramount Plus, única plataforma que va a transmitir el minuto a minuto con todos los combates de este evento del UFC 328 del sábado 9 de mayo.

Transmisión de Paramount Plus para seguir el evento del UFC 328 entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, este sábado 9 de mayo de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Cartelera completa UFC 328: Chimaev vs. Strickland

Combates principales

  • Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland — pelea por el campeonato de peso medio
  • Joshua Van vs. Tatsuro Taira — combate por el título de peso mosca
  • Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta — división de peso pesado
  • Sean Brady vs. Joaquin Buckley — enfrentamiento de peso wélter
  • King Green vs. Jeremy Stephens — duelo en peso ligero

Peleas preliminares

  • Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz — categoría de peso medio
  • Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov — combate de peso wélter
  • Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki — división de peso ligero
  • Jim Miller vs. Jared Gordon — pelea de peso ligero

Primeras preliminares

  • Roman Kopylov vs. Marco Tulio — combate de peso medio
  • Pat Sabatini vs. William Gomis — división de peso pluma
  • Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos — enfrentamiento de peso medio
  • Clayton Carpenter vs. José Ochoa — pelea de peso mosca

Horario, TV y dónde ver Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland por UFC 328

  • Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026
  • Lugar: Prudential Center, Newark, New Jersey
  • Horario Chimaev vs. Strickland: 11:30 p.m. ET / 9:30 p.m. CDMX
  • Canal TV / Streaming: Paramount Plus
