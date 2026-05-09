El esperado choque entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland encabeza el UFC 328 , un evento que promete paralizar a los fanáticos de las artes marciales mixtas en todo el mundo. Con estilos completamente distintos, ambos peleadores llegan listos para protagonizar una batalla de alto nivel que definirá al campeón de una de las divisiones más competitivas de la UFC.

La velada se llevará a cabo este sábado 9 de mayo de 2026 en el Prudential Center , donde miles de aficionados vivirán una noche cargada de adrenalina. Chimaev llega como campeón invicto y una de las figuras más dominantes del momento, mientras que Strickland, ex campeón, buscará recuperar el cinturón en un duelo que ha generado gran expectativa por la tensión previa.

Con el título de peso medio en juego, esta pelea se perfila como uno de los eventos más importantes del año en la UFC. Si quieres saber a qué hora inicia y en qué canal ver UFC 328 EN VIVO, aquí te dejamos todos los detalles con horarios en distintos países y las señales de TV y streaming disponibles.

¿A qué hora es la pelea Chimaev vs. Strickland hoy 9 de mayo de 2026?

La cartelera principal del UFC 328 comenzará a las 03:00 a.m. en España (hora peninsular), por lo que la pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland —al ser el combate estelar— se disputará en el tramo final del evento. Esto significa que el enfrentamiento podría iniciar entre una y dos horas después, dependiendo de la duración de las peleas previas, adaptándose a distintos horarios en América.

🕐 Horarios del evento (cartelera principal)

España: 03:00 a.m. (madrugada del domingo)

03:00 a.m. (madrugada del domingo) Estados Unidos: 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT, 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT, 6:00 p.m. PT México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

📺 Canales para ver UFC 328 EN VIVO

En Estados Unidos, el evento se podrá seguir principalmente a través de ESPN+ en modalidad PPV, siendo la señal oficial de la UFC en ese país. Además, los preliminares suelen emitirse por ESPN y ESPN Deportes para el público hispanohablante.

En México, la cartelera principal estará disponible mediante Fox Sports, mientras que también existe la opción de seguir el evento vía plataformas digitales asociadas a la UFC, dependiendo del operador contratado.

Por su parte, en España, los aficionados podrán disfrutar del UFC 328 a través de Eurosport y su servicio de streaming, que cuenta con los derechos de transmisión de los eventos más importantes de la UFC en el país. Como siempre, se recomienda verificar la programación local para confirmar la disponibilidad exacta del combate.