La esperada pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland encabeza el UFC 328, un evento que promete paralizar a los fanáticos de las artes marciales mixtas en todo el mundo. El combate estelar se llevará a cabo este sábado 9 de mayo de 2026, con inicio estimado alrededor de las 09:00 p.m. (ET), como cierre de una cartelera cargada de emociones desde el Prudential Center.

Chimaev llega como campeón invicto de la división de peso medio, consolidado como una de las figuras más dominantes de la UFC gracias a su agresividad y capacidad para finalizar combates. Enfrente tendrá a Strickland, ex campeón y uno de los peleadores más duros del circuito, que buscará recuperar el cinturón con su característico estilo resistente y su constante presión dentro del octágono. La rivalidad entre ambos ha ido creciendo en la previa, aumentando la expectativa por un enfrentamiento que promete ser explosivo.

Con el título de peso medio en juego y una previa cargada de tensión, este combate se perfila como uno de los más atractivos del año en la UFC. Si quieres ver la pelea EN VIVO, podrás hacerlo a través de Paramount+ , así que sigue leyendo y conoce cómo acceder a la transmisión online y no perderte ningún detalle del evento.

📺 ¿Cómo ver Paramount+ en Estados Unidos y México?

En Estados Unidos, puedes acceder a Paramount+ de forma sencilla a través de su página web oficial o descargando la aplicación en dispositivos como Smart TV, celulares, tablets, consolas (PlayStation, Xbox) o dispositivos de streaming como Roku y Fire TV. Solo necesitas crear una cuenta, elegir un plan de suscripción y comenzar a ver contenido en vivo, incluyendo eventos de la UFC como el esperado Chimaev vs. Strickland. Además, permite ver transmisiones en múltiples dispositivos y ofrece contenido bajo demanda junto con eventos deportivos en directo.

En México, Paramount+ también está disponible vía streaming en su sitio web o app oficial para Android, iOS, Smart TV y otros dispositivos compatibles. El proceso es similar: debes registrarte, seleccionar un plan y podrás acceder a todo su catálogo, incluyendo eventos en vivo como UFC 328. También existe la opción de contratar el servicio a través de operadores o paquetes digitales, lo que facilita el acceso para usuarios que prefieren integrar sus plataformas en un solo servicio.

💰 ¿Cuánto cuesta Paramount+?

El precio de Paramount+ varía según el país y el tipo de plan. En Estados Unidos, la suscripción parte desde $8.99 al mes (plan con anuncios) y puede llegar a $13.99 al mes en su versión premium sin anuncios .

En México, los precios actualizados en 2026 rondan los $149 pesos mensuales para el plan estándar y $199 pesos mensuales para el plan premium, dependiendo de la calidad y beneficios incluidos .

En ambos casos, la suscripción incluye acceso a eventos de la UFC sin necesidad de pagar PPV adicional, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los fans.

¿A qué hora es la pelea Chimaev vs. Strickland hoy 9 de mayo de 2026?

La cartelera principal del UFC 328 comenzará a las 03:00 a.m. en España (hora peninsular), por lo que la pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland —al ser el combate estelar— se disputará en el tramo final del evento. Esto significa que el enfrentamiento podría iniciar entre una y dos horas después, dependiendo de la duración de las peleas previas, adaptándose a distintos horarios en América.

🕐 Horarios del evento (cartelera principal)

España: 03:00 a.m. (madrugada del domingo)

03:00 a.m. (madrugada del domingo) Estados Unidos: 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT, 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT, 6:00 p.m. PT México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.