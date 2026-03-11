La fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol llega a su punto de ebullición con un choque que paralizará al Caribe: Venezuela vs. República Dominicana este miércoles 11 de marzo en el loanDepot Park, Miami, a partir de las 20:00 horas (Caracas) / 19:00 horas ET en una batalla estratégica por el liderato invicto del Grupo D, el denominado “Grupo de la Muerte”. Para todo el público venezolano, sigue la transmisión del partido en vivo y en directo online por la señal oficial de IVC en directo, por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver, Venezuela vs. Rep. Dominicana EN VIVO vía IVC por TV y online?

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela y República Dominicana EN VIVO por la Ronda 4 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Además de la transmisión en televisión, los aficionados también pueden seguir el partido a través de plataformas de streaming. IVC ofrece opciones digitales para que los fanáticos puedan ver el juego en línea, garantizando una experiencia cómoda y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. No olvides verificar la programación para no perderte ni un minuto de este esperado enfrentamiento.

Dato Detalle Evento Venezuela vs República Dominicana – Ronda 4 del Grupo D, Clásico Mundial de Béisbol 2026 Canal que transmite IVC Tipo de canal Canal de televisión por suscripción Contenido principal Entretenimiento general Propietario Ole Communications Operador Ole Distribution Plataformas donde se ve Zapping, CANTV Televisión Satelital Señal en CANTV Satelital IVC HD – canal 307 Tipo de transmisión Transmisión en vivo del juego entre Venezuela y República Dominicana

Horario, dónde ver por TV y online Venezuela vs. Rep. Dominicana EN VIVO

Partido : Venezuela vs. República Dominicana

: Venezuela vs. República Dominicana Instancia : Ronda 4 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol

: Ronda 4 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 8:00 p.m. (Caracas) / 7:00 p.m. ET

8:00 p.m. (Caracas) / 7:00 p.m. ET Canal TV / Streaming: IVC