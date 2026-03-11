El destino del Grupo D se decide este miércoles 11 de marzo en un enfrentamiento que trasciende la fase de grupos. Con permiso de potencias como Japón y Estados Unidos, estamos ante el duelo de dos selecciones que no solo aspiran al título, sino que han demostrado una superioridad incontestable hasta la fecha: Venezuela - República Dominicana por el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en el loanDepot Park, Miami, a partir de las 20:00 horas (Caracas) / 19:00 horas ET . Conoce la fecha, horarios por país, qué canales de TV pasan y dónde ver el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Ambas escuadras llegan con un récord perfecto de 3-0 y el boleto a cuartos de final ya asegurado. Sin embargo, no es un trámite: la cima del grupo garantiza un cruce, en teoría, más asequible y, sobre todo, la oportunidad de establecer autoridad moral sobre el resto de contendientes. El que gane aquí, se cuelga el cartel de máximo favorito.

Dónde ver Venezuela - República Dominicana EN VIVO por TV y Online

País / región Hora local del partido Canales de TV (previstos/oficiales del torneo) Streaming oficial / plataformas Venezuela 20:00 (VEN) Señal panregional ESPN (cable), aliados locales según operador. Star+/ESPN App donde esté disponible, Fubo (señal internacional FOX/ESPN en algunos mercados), apps de TV de pago. República Dominicana 20:00 (AST) VTV32, Teleantillas 10, Coral 39, más señal panregional ESPN.​ Plataformas de los canales locales, ESPN App/Star+ donde aplique.​ Estados Unidos (ET) 19:00 (ET) aprox. FOX Sports (FOX, FS1 o FS2 según programación), FOX Deportes. Fubo, FOX Sports App, Tubi (juegos seleccionados), servicios de cable/satélite con autenticación. México (CDMX) 18:00 (CDMX) TelevisaUnivision (Canal 9/TUDN), ESPN, además de la ventana FOX vía cable. Vix, ESPN App/Star+, plataformas de TV de pago (izzi, Sky, etc.). Puerto Rico 20:00 (AST) WAPA Deportes, ESPN Caribe, posible ventana FOX Deportes vía cable. WAPA apps, ESPN App/Star+, Fubo y otros vMVPD donde esté FOX. Canadá 19:00 (ET) / 16:00 (PT) Sportsnet (inglés), TVA Sports (francés) según zona.​ Sportsnet+ y TVA Sports en línea para suscriptores.​ Resto de Latinoamérica (Panregional) Consultar huso local desde 20:00 VEN ESPN (señal panregional), alianzas con canales abiertos en algunos países. Star+/ESPN App (donde esté vigente), plataformas de cable IPTV regionales.​

En Estados Unidos, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se transmite a través de FOX, FS1 y FS2, mientras que los juegos también están disponibles con narración en español por FOX Deportes . Para el Venezuela vs República Dominicana, el encuentro aparece listado en servicios como Fubo dentro de la programación del WBC 2026, con origen en el loanDepot Park de Miami.

Si estás en Latinoamérica, la ventana panregional de ESPN es la encargada de distribuir el torneo, complementada por acuerdos locales en países como México (TelevisaUnivision, TUDN, Vix, ESPN y Disney+ para parte de la cobertura). Venezuela y República Dominicana reciben la señal mediante ESPN y, en el caso dominicano, también a través de televisoras locales como VTV32, Teleantillas y Coral 39, lo que amplifica el alcance del juego.

¿A qué hora es Venezuela - República Dominicana en el Clásico 2026?

El duelo comienza a las 20:00 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4), misma hora que en Venezuela y República Dominicana. En otras zonas horarias serán las:

18:00 horas en Ciudad de México

17:00 horas en California, Estados Unidos

01:00 horas de la madrugada de 11 al 12 de marzo en España

Así llega Venezuela y República Dominicana para el partido de hoy

Estos son los resultados de Venezuela y República Dominicana en la primera fase del Clásico Mundial 2026:

Venezuela (3-0):

Países Bajos 2-6 Venezuela

Israel 3-11 Venezuela

Venezuela 4-0 Nicaragua

República Dominicana (3-0):

Nicaragua 3-12 República Dominicana

Países Bajos 1-12 República Dominicana

República Dominicana 10-1 Israel