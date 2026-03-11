Llegamos a la fecha final de la fase de grupos de este Clásico Mundial de Béisbol y se define el liderato del Grupo D del certamen. Este miércoles 11 de marzo, mira el juego de República Dominicana vs. Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio LoanDepot Park en Miami, Florida. Ambas selecciones llegan invictas a este cierre de la fase de grupos y el triunfo será clave para evitar a los líderes de las otras zonas en los cuartos de final. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión .

¿A qué hora juegan Rep. Dominicana vs. Venezuela EN VIVO por CMB 2026?

El inicio del juego de Rep. Dominicana vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este en USA o 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico en Estados Unidos. Estos son los horarios para que puedas ver el juego de una de las selecciones candidatas al título como Estados Unidos. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.

País Horario México 7:00 p.m. CDMX República Dominicana 9:00 p.m. Puerto Rico 9:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Estados Unidos 8:00 p.m. ET Venezuela 9:00 p.m. Nicaragua 7:00 p.m. Panamá 8:00 p.m. Brasil 10:00 p.m. Cuba 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite Rep. Dominicana vs. Venezuela por CMB 2026?

El juego de Rep. Dominicana vs. Venezuela EN VIVO será transmitido a través de FS1 (Estados Unidos), VTV y Tele Antillas (República Dominicana), Televen y Venevisión (Venezuela) o ESPN (Latinoamérica). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.

Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por la Jornada 6 del Clásico Mundial 2026.

Rep. Dominicana vs. Venezuela EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026

miércoles 11 de marzo de 2026 Lugar: Estadio LoanDepot Park en Miami, Florida.

Estadio LoanDepot Park en Miami, Florida. Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este / 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico

8:00 p.m. Tiempo del Este / 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico Canal TV: FS2 (USA) / VTV Canal 32 o Tele Antillas (Rep. Dominicana) / Venevisión, Televen o IVC (Venezuela)

FS2 (USA) / VTV Canal 32 o Tele Antillas (Rep. Dominicana) / Venevisión, Televen o IVC (Venezuela) Streaming: Fox Sports App, Béisbol Play o Disney Plus Premium.