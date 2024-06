Italia debutará el sábado 15 de junio frente a Albania a las 14:00 hora local en el estadio Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund, Alemania, en partido válido por la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa 2024 que completan España y Croacia. Si quieres saber los horarios por país para ver el encuentro ya sea por televisión o streaming, así como las alineaciones de los equipos en su debut en el denominado “grupo de la muerte”, sigue leyendo este artículo hasta el final.

Si bien no es considerada como parte de las favoritas para conquistar el torneo continental, después no haber logrado clasificarse al Mundial de Qatar 2022, y de sellar con problemas su boleto a la Euro 2024, la ‘Azzurra’ buscará revalidar el título que alzó hace 3 años por segunda vez en su historia luego de derrotar en la tanda de penales a la selección de fútbol de Inglaterra en la gran final que se disputó en el Estadio de Wembley, ubicado en la ciudad de Londres.

Albania, por su parte, se prepara para su segunda participación en una Eurocopa, tras su debut en Francia 2016. Esta vez, ‘Las Águilas’ llega con la cabeza en alto tras haber liderado su grupo de clasificación por delante de República Checa, un logro que ha despertado las expectativas en el país, generando incluso polémica porque se suspendieron las sesiones parlamentarias debido a que muchos diputados viajarán a Alemania, según reportó la prensa albanesa.

Horarios, TV y dónde ver partido Italia – Albania

Fecha: 15/06/2024

Horario: 2:00 p.m. (hora local) / 1:00 p.m. (British Summer Time) / 8:00 a.m. (ET) / 5:00 a.m. (PT)

Lugar: Signal Iduna Park de Dortmund (Alemania)

Televisión/Streaming: SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, RAI 2, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio y Sky Sport 4K (Italia) / TV Klan (Albania)

Horario del Italia – Albania desde el Signal Iduna Park

Italia juega contra Albania en el estadio Signal Iduna Park, ubicado en la ciudad de Dortmund, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania, en el debut de ambas selecciones en el Grupo B de la Eurocopa 2024. El partido empezará desde las 14:00 hrs (hora local) este sábado 15 de junio.

8:00 horas (ET) / 7:00 horas (CT) / 6:00 horas (MT) / 5:00 horas (PT) de Estados Unidos

13:00 horas de Reino Unido

14:00 horas de España

14:00 horas de Italia

14:00 horas de Alemania

14:00 horas de Francia

6:00 horas de México

6:00 horas de Costa Rica

6:00 horas de Guatemala

6:00 horas de El Salvador

6:00 horas de Nicaragua

7:00 horas de Perú

7:00 horas de Ecuador

7:00 horas de Colombia

7:00 horas de Panamá

8:00 horas de Venezuela

8:00 horas de Puerto Rico

8:00 horas de República Dominicana

8:00 horas de Bolivia

8:00 horas de Cuba

8:00 horas de Canadá

9:00 horas de Argentina

9:00 horas de Chile

9:00 horas de Uruguay

9:00 horas de Brasil

Dónde ver el Italia – Albania por TV y Online

El partido de Italia y Albania será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, RAI 2, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio y Sky Sport 4K para el público italiano y TV Klan, para el albano. En Sudamérica se podrá ver por ESPN (TV) y Star+ (streaming) en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que en México la cobertura estará a cargo de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

