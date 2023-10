Inglaterra vs. Italia en vivo y en directo por la fecha 8 de Eliminatorias Eurocopa UEFA correspondiente a la grupo y lo podrás ver a partir de las 15:45hs desde el estadio Wembley Stadium el martes 17 de octubre. Tenemos toda la información sobre horarios, canales de tv y streaming para ver el partido.

La Selección Inglesa llega de enfrentarse a Australia en la primera posición del Grupo C, donde ganó por el gol de Ollie Watkins. Los Three Lions ahora deberán volver a jugar tras tener dos partidos libres. Por su parte, Italia viene de ganar 4-0 a Malta y está entre los primeros del grupo, detrás de Inglaterra. Y con 9 puntos está dentro de los puestos de clasificación a la Eurocopa 2024.

Link para ver, Inglaterra vs. Italia en vivo por Champions League

Dejamos a tu disponibilidad algunos links streaming que puedes acceder desde cualquier dispositivo móvil para no perderte el Inglaterra vs. Italia en vivo desde el lugar que te encuentres.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Inglaterra vs. Italia?

Inglaterra vs. Italia se enfrentarán en vivo el martes 17 de octubre por Eliminatorias Eurocopa UEFA a partir de las 15:45hs desde el Wembley Stadium.

¿Cómo ver el Italia vs Inglaterra por televisión en Estados Unidos?

Para no perderte el Inglaterra vs Italia en vivo desde USA tienes las posibilidades de verlo por canal TV vía ESPN Deportes, Fox Sports 1 y FOX Sports App. A través de live puedes sintonizar stream: ESPN App, ViX y Foxsports.com.¿Dónde ver en vivo el partido de Inglaterra vs. Italia?



Lista de canales de TV para ve Inglaterra vs. Italia en vivo

El partido entre Inglaterra vs Italia se podrá ver a través de la transmisión de ESPN y las señales del canal son los siguientes:

Movistar : 480 y 933 en HD.

: 480 y 933 en HD. VTR : 49 y 841 en HD.

: 49 y 841 en HD. Entel : 212 en HD.

: 212 en HD. Claro TV : 174 y 474 en HD.

: 174 y 474 en HD. DirecTV : 621 y 1620 en HD.

: 621 y 1620 en HD. GTD Manquehue : 84.

: 84. TU VES : 508.

: 508. Mundo : 215.

: 215. Zapping TV: 90.

Probables alineaciones Inglaterra vs. Italia

Inglaterra : Ramsdale, Walker, Dunk, Stones, Trippier, Phillips, Rice, Foden, Bellingham, Rashford, Kane

: Ramsdale, Walker, Dunk, Stones, Trippier, Phillips, Rice, Foden, Bellingham, Rashford, Kane Italia: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Dimarco, Barella, Locatelli, Bonaventura,Berardi, Respadori y Kean