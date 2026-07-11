Este sábado 11 de julio el mundo del deporte tendrá los ojos puestos en el octágono: Conor McGregor (22-6) regresa tras cinco años lejos de la competición para enfrentar a Max Holloway (27-9) en el combate estelar de UFC 329, en pleno corazón de la International Fight Week. El esperado regreso de McGregor y la calidad probada de Holloway convierten esta pelea en una cita imperdible para fanáticos y analistas, que además podrán disfrutar de un cartel repleto de figuras destacadas de la promoción.

Para ver la pelea McGregor vs. Holloway EN DIRECTO desde España, puedes hacerlo a través de HBO Max : las early prelims arrancan a las 23:00 h del sábado, HBO Max conectará a la 1:00 h, la cartelera estelar comienza a las 3:00 h y el esperado duelo entre está previsto alrededor de las 5:30 h (hora peninsular). No te pierdas los momentos clave ni los análisis en directo: la madrugada promete acción intensa y golpes decisivos.

El regreso de Conor McGregor al octágono está cada vez más cerca. Luego de casi cinco años sin disputar una pelea oficial, el irlandés volverá a la acción para enfrentar a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329. (Foto: UFC Oficial)

Previa: McGregor vs. Holloway 2 por UFC 329

Es una incógnita la forma en la que llegará Conor McGregor tras más de seis meses de entrenamiento en silencio, pero él mismo promete el que será “el mejor regreso en la historia de los deportes de contacto”. Su poder de K.O. sigue siendo una amenaza real y puede decidir el combate de un solo golpe; sin embargo, la resistencia y el cardio serán la gran pregunta que podría inclinar la balanza en su contra.

Frente a él está Max Holloway, una figura consagrada de la UFC y habitual generador de highlights, que siempre antepone el espectáculo y la constancia atlética. El resultado pinta abierto, pero la experiencia y la preparación aeróbica de Holloway lo convierten en el claro favorito para llevarse la victoria.

Cómo y dónde ver HBO Max EN DIRECTO la pelea McGregor vs. Holloway 2

Campo Detalle País / Región España Plataforma HBO Max (con complemento Deportes, señal Eurosport) Día y fecha local Madrugada del domingo 12 de julio (evento es sábado 11 en Las Vegas) Early prelims 23:00 del sábado (no todos los tramos están en HBO Max, cobertura principal desde la madrugada) Hora conexión HBO Max 01:00 (1:00 h) del domingo, inicio de bloque de deportes / previa UFC Inicio cartelera estelar 03:00 (3:00 h) del domingo en España Hora estimada de la pelea Entre 05:00 y 05:30 de la madrugada (según duración de las peleas previas) Requisitos de acceso Suscripción activa a HBO Max + complemento Deportes (5 €/mes aprox.) Dispositivo App HBO Max en Smart TV, móvil, tablet, web browser, etc. Comentario extra Eurosport y HBO Max comparten derechos en España; cualquier referencia oficial indica “solo en HBO Max” para streaming.

¿Cómo ver la pelea en MAX?

Para ver el UFC 329 a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:

Suscribirte a MAX : Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.

: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app. Acceder al canal Eurosport : Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.

: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport. Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.

¿Qué otras peleas puedes ver en HBO Max EN DIRECTO por UFC 329?

En el combate co‑estelar, Paddy Pimblett (23-4) buscará redimirse tras su derrota ante Justin Gaethje, disputando el cinturón interino de peso ligero en lo que promete ser una auténtica guerra contra Benoit Saint‑Denis (17-3). Una victoria de Pimblett abriría la puerta a un supercombate de alto voltaje frente a Ilia Topuria, un choque que movería masas y redefiniría la división.

Otras peleas clave del evento incluyen a Cory Sandhagen (18-6) vs Mario Bautista (17-3) y Brandon Royval (17-9) vs Lone’er Kavanagh (10-1). Además, todos los ojos estarán puestos en el debut de Gable Stevenson (3-0) en la UFC: medallista de oro olímpico en lucha y protegido de Jon Jones, llega con proyección de superestrella y todo lo que ello implica para el panorama del peso pesado.

Cartelera completa de UFC 329 - McGregor vs. Holloway

Cartelera principal

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca

Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado

Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado

Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma

Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio

Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo

Early prelims

Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca

Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino

Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio

Fecha, hora y dónde ver McGregor vs. Holloway EN DIRECTO

Fecha: La madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio.

La madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio. Cartelera principal: Arranca a las 03:00 h (horario peninsular español).

Arranca a las (horario peninsular español). Combate estelar (McGregor vs. Holloway): Se estima que comenzará alrededor de las 05:30 h .

Se estima que comenzará alrededor de las . Dónde ver: El evento completo se puede seguir online contratando el Plan HBO Max Deportes.