LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Paramount Plus transmitirá EN VIVO la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por la estelar de UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com
LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Paramount Plus transmitirá EN VIVO la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por la estelar de UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

Después de cinco años, uno de los peleadores que cambió las reglas de juego volverá a ingresar al octágono. Por la estelar de UFC 329, que se realizará hoy sábado 11 de julio en T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Conor McGregor se enfrentará a Max Holloway en una revancha que promete ser intensa. La historia de estos dos peleadores inició el 27 de agosto de 2013, cuando The Notorious ganó por decisión unánime al hawaiano.

Ahora, la historia es distinta. Max creció desde aquel encuentro y es uno de los peleadores más respetados en la UFC. Tiene una buena defensa y no le teme ir al golpe con su contrincante. Mientras que Conor no pelea desde el 2021, cuando se fracturó la tibia. ¿Quieres ver el evento UFC 329? En Estados Unidos y México, McGregor vs. Holloway 2 será transmitido por Paramount Plus.

LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Cuánto dinero ganará Conor McGregor y Max Holloway por pelear en UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com.
LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Cuánto dinero ganará Conor McGregor y Max Holloway por pelear en UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com.

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO la pelea McGregor vs. Holloway 2 en UFC 329?

La transmisión del UFC 329, con la pelea de McGregor vs. Holloway 2, estará disponible mediante Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra gran parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y diversos mercados de Latinoamérica.

Paramount Plus permite:

  • Ver eventos UFC en vivo.
  • Acceder a preliminares y cartelera principal.
  • Disfrutar contenido desde múltiples dispositivos.
  • Contratar planes mensuales o anuales.
  • Acceder a series, películas y otros eventos deportivos incluidos en el catálogo.
  • Para quienes buscan seguir la pelea entre McGregor y Holloway sin depender de operadores tradicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las alternativas más accesibles.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver McGregor vs. Holloway por UFC 329?

El proceso de registro puede completarse en pocos minutos:

  1. Ingresa al sitio oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus.
  2. Selecciona el plan disponible en tu país.
  3. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña.
  4. Completa el método de pago.
  5. Accede a la plataforma el día del evento.
  6. Busca la transmisión en vivo del UFC 329.

Con una suscripción activa podrás acceder a toda la programación disponible para tu región.

¿Cómo ver UFC 329 en Smart TV?

Para seguir el evento desde una pantalla grande:

  1. Descarga la aplicación oficial de Paramount Plus.
  2. Inicia sesión con tu cuenta.
  3. Accede a la sección de eventos en vivo.
  4. Selecciona UFC 329.
  5. Disfruta de la transmisión desde tu televisor.

Paramount Plus: precios y planes en Estados Unidos (2026)

Plan Essential

  • Precio mensual: USD 8.99
  • Precio anual: USD 89.99

Plan Premium

  • Precio mensual: USD 13.99
  • Precio anual: USD 139.99

Paramount Plus: precios y planes en México (2026)

Plan estándar

  • Precio mensual: 149 MXN
  • Transmisiones simultáneas: dos dispositivos

Plan Premium

  • Precio mensual: 199 MXN
  • Transmisiones simultáneas: cuatro dispositivos

UFC 329: cartelera completa con McGregor vs. Holloway 2

Cartelera principal

Cartelera estelarDivisión
Conor McGregor vs. Max Holloway 2Peso wélter
Paddy Pimblett vs. Benoit Saint DenisPeso ligero
Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Peso gallo
Brandon Royval vs. Lone’er KavanaghPeso mosca
King Green vs. Terrance McKinneyPeso ligero

Cartelera preliminar

Cartelera preliminarDivisión
Robert Whittaker vs. Nikita KrylovPeso semipesado
Gable Steveson vs. Elisha Ellison Peso pesado
Cody Garbrandt vs. Adrián YáñezPeso gallo
Luke Riley vs. Kai KamakaPeso pluma

Cartelera primeras preliminares

Cartelera primera preliminaresDivisión
Tracey Cortez vs. Wang CongPeso mosca femenino
Damian Pinas vs. César AlmeidaPeso medio
Farid Basharat vs. John GarzaPeso gallo
Ryan Gandra vs. Zachary ReesePeso medio
Cody Durden vs. Alessandro CostaPeso mosca
Paramount Plus, TNT Sports, HBO Max, Kayo Sports y UFC Fight Pass EN VIVO — ver pelea Conor McGregor vs. Max Holloway por el UFC 329 en TV y Online | VIDEO
Conor McGregor y Max Holloway se enfrentan este sábado 11 de julio por la pelea estelar de la cartelera del UFC 329. El combate empieza cerca de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La transmisión oficial del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) se transmite EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Paramount Plus, UFC Fight Pass, Kayo Sport, HBO Max, TNT Sports, SKY Sports y Sportsnet+. (VIDEO DE UFC EN X DE @UFC)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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