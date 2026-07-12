Después de cinco años, uno de los peleadores que cambió las reglas de juego volverá a ingresar al octágono. Por la estelar de UFC 329, que se realizará hoy sábado 11 de julio en T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Conor McGregor se enfrentará a Max Holloway en una revancha que promete ser intensa. La historia de estos dos peleadores inició el 27 de agosto de 2013, cuando The Notorious ganó por decisión unánime al hawaiano.

Ahora, la historia es distinta. Max creció desde aquel encuentro y es uno de los peleadores más respetados en la UFC. Tiene una buena defensa y no le teme ir al golpe con su contrincante. Mientras que Conor no pelea desde el 2021, cuando se fracturó la tibia. ¿Quieres ver el evento UFC 329? En Estados Unidos y México, McGregor vs. Holloway 2 será transmitido por Paramount Plus .

LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Cuánto dinero ganará Conor McGregor y Max Holloway por pelear en UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com.

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO la pelea McGregor vs. Holloway 2 en UFC 329?

La transmisión del UFC 329, con la pelea de McGregor vs. Holloway 2, estará disponible mediante Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra gran parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y diversos mercados de Latinoamérica.

Paramount Plus permite:

Ver eventos UFC en vivo.

Acceder a preliminares y cartelera principal.

Disfrutar contenido desde múltiples dispositivos.

Contratar planes mensuales o anuales.

Acceder a series, películas y otros eventos deportivos incluidos en el catálogo.

Para quienes buscan seguir la pelea entre McGregor y Holloway sin depender de operadores tradicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las alternativas más accesibles.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver McGregor vs. Holloway por UFC 329?

El proceso de registro puede completarse en pocos minutos:

Ingresa al sitio oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus. Selecciona el plan disponible en tu país. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña. Completa el método de pago. Accede a la plataforma el día del evento. Busca la transmisión en vivo del UFC 329.

Con una suscripción activa podrás acceder a toda la programación disponible para tu región.

¿Cómo ver UFC 329 en Smart TV?

Para seguir el evento desde una pantalla grande:

Descarga la aplicación oficial de Paramount Plus. Inicia sesión con tu cuenta. Accede a la sección de eventos en vivo. Selecciona UFC 329. Disfruta de la transmisión desde tu televisor.

Paramount Plus: precios y planes en Estados Unidos (2026)

Plan Essential

Precio mensual: USD 8.99

Precio anual: USD 89.99

Plan Premium

Precio mensual: USD 13.99

Precio anual: USD 139.99

Paramount Plus: precios y planes en México (2026)

Plan estándar

Precio mensual: 149 MXN

Transmisiones simultáneas: dos dispositivos

Plan Premium

Precio mensual: 199 MXN

Transmisiones simultáneas: cuatro dispositivos

UFC 329: cartelera completa con McGregor vs. Holloway 2

Cartelera principal

Cartelera estelar División Conor McGregor vs. Max Holloway 2 Peso wélter Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis Peso ligero Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Peso gallo Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh Peso mosca King Green vs. Terrance McKinney Peso ligero

Cartelera preliminar

Cartelera preliminar División Robert Whittaker vs. Nikita Krylov Peso semipesado Gable Steveson vs. Elisha Ellison Peso pesado Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez Peso gallo Luke Riley vs. Kai Kamaka Peso pluma

Cartelera primeras preliminares

Cartelera primera preliminares División Tracey Cortez vs. Wang Cong Peso mosca femenino Damian Pinas vs. César Almeida Peso medio Farid Basharat vs. John Garza Peso gallo Ryan Gandra vs. Zachary Reese Peso medio Cody Durden vs. Alessandro Costa Peso mosca

Conor McGregor y Max Holloway se enfrentan este sábado 11 de julio por la pelea estelar de la cartelera del UFC 329. El combate empieza cerca de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La transmisión oficial del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) se transmite EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Paramount Plus, UFC Fight Pass, Kayo Sport, HBO Max, TNT Sports, SKY Sports y Sportsnet+. (VIDEO DE UFC EN X DE @UFC)