Este sábado 11 de julio de 2026, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de una de las peleas más esperadas del año. Conor McGregor vuelve al octágono cinco años después de la espeluznante fractura de tibia y peroné que sufrió en el último de la trilogía de combates que sostuvo contra Dustin Poirier para enfrentar a uno de los peleadores más emblemáticos y respetados en la historia de las artes marciales mixtas (MMA): Max Holloway. El camino de regreso del irlandés ha sido más que tumultuoso, por decir lo menos, y a estas alturas es difícil determinar cómo “The Notorious” lucirá cuando se vea cara a cara con “Blessed” a casi 13 años de su primer encuentro en el que McGregor se impuso vía decisión unánime. A continuación, revisa cuál es el resultado final de este combate y quién ganó la pelea más importante de la cartelera del UFC 329.

Cara a cara de Conor McGregor y Max Holloway previo a su pelea estelar en UFC 329. El evento se puede seguir en directo por televisión mediante Eurosport y en streaming online por HBO Max. | Crédito: ufcespanol.com / Composición Mag

¿Quién ganó la pelea del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2?

Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway 2, en lo que será el regreso del irlandés en un combate de peso wélter en el evento estelar del UFC 329.

PESO / CATEGORÍA PELEAS DEL UFC 329 RESULTADOS Peso wélter Conor McGregor vs. Max Holloway -- Peso ligero Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett -- Peso gallo Cory Sandhagen vs. Mario Bautista -- Peso mosca Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh -- Peso ligero King Green vs. Terrance McKinney -- Peso semipesado Robert Whittaker vs. Nikita Krylov -- Peso pesado Gable Stevenson vs. Elisha Ellison -- Peso gallo Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez -- Peso pluma Luke Riley vs. Kai Kamaka III -- Peso mosca femenino Tracy Cortez vs. Wang Cong -- Peso medio Damian Pinas vs. Cesar Almeida -- Peso gallo Farid Basharat vs. Ethyn Ewing -- Peso medio Ryan Granda vs. Zachary Reese -- Peso mosca Alessandro Costa vs. Cody Durden --

Antesala del UFC 329

Cartelera estelar del UFC 329

Conor McGregor (22-6-0) vs. Max Holloway (27-9-0) – pelea estelar, peso wélter

Benoît Saint Denis (17-3-0, 1NC) vs. Paddy Pimblett (23-4-0) — pelea co-estelar, peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – pelea de peso gallo

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh – pelea de peso mosca

King Green vs. Terrance McKinney – pelea de peso ligero

Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - pelea de peso semipesado

Gable Stevenson vs. Elisha Ellison - pelea de peso pesado

Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez - pelea de peso gallo

Luke Riley vs. Kai Kamaka III

Cartelera early-prelims

Tracy Cortez vs. Wang Cong - pelea de peso mosca femenino

Damian Pinas vs. Cesar Almeida - pelea de peso medio

Farid Basharat vs. Ethyn Ewing - pelea de peso gallo

Ryan Granda vs. Zachary Reese - pelea de peso medio

Alessandro Costa vs. Cody Durden - pelea de peso mosca

Récord de Conor McGregor en la UFC

Récord profesional: 22 victorias – 6 derrotas – 0 empates

22 victorias – 6 derrotas – 0 empates Victorias totales: 22

22 Derrotas: 6

6 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 19

19 Victorias por sumisión: 2

2 Victorias por decisión: 1

Récord de Max Holloway en la UFC

Récord profesional: 27 victorias – 9 derrotas – 0 empates

27 victorias – 9 derrotas – 0 empates Victorias totales: 27

27 Derrotas: 9

9 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 12

12 Victorias por sumisión: 13

13 Victorias por decisión: 2