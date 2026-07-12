Momento definitivo en la pelea estelar de UFC 329 entre Conor McGregor y Max Holloway 2. Conozca el resultado oficial del combate, las tarjetas de los jueces y los detalles del nocaut en directo. | Crédito: ufcespanol.com / Composición Gestión Mix
Momento definitivo en la pelea estelar de UFC 329 entre Conor McGregor y Max Holloway 2. Conozca el resultado oficial del combate, las tarjetas de los jueces y los detalles del nocaut en directo. | Crédito: ufcespanol.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Este sábado 11 de julio de 2026, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de una de las peleas más esperadas del año. Conor McGregor vuelve al octágono cinco años después de la espeluznante fractura de tibia y peroné que sufrió en el último de la trilogía de combates que sostuvo contra Dustin Poirier para enfrentar a uno de los peleadores más emblemáticos y respetados en la historia de las artes marciales mixtas (MMA): Max Holloway. El camino de regreso del irlandés ha sido más que tumultuoso, por decir lo menos, y a estas alturas es difícil determinar cómo “The Notorious” lucirá cuando se vea cara a cara con “Blessed” a casi 13 años de su primer encuentro en el que McGregor se impuso vía decisión unánime. A continuación, revisa cuál es el resultado final de este combate y quién ganó la pelea más importante de la cartelera del UFC 329.

Cara a cara de Conor McGregor y Max Holloway previo a su pelea estelar en UFC 329. El evento se puede seguir en directo por televisión mediante Eurosport y en streaming online por HBO Max. | Crédito: ufcespanol.com / Composición Mag
Cara a cara de Conor McGregor y Max Holloway previo a su pelea estelar en UFC 329. El evento se puede seguir en directo por televisión mediante Eurosport y en streaming online por HBO Max. | Crédito: ufcespanol.com / Composición Mag

¿Quién ganó la pelea del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2?

Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway 2, en lo que será el regreso del irlandés en un combate de peso wélter en el evento estelar del UFC 329.

PESO / CATEGORÍAPELEAS DEL UFC 329RESULTADOS
Peso wélterConor McGregor vs. Max Holloway--
Peso ligeroBenoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett--
Peso galloCory Sandhagen vs. Mario Bautista--
Peso moscaBrandon Royval vs. Lone’er Kavanagh--
Peso ligeroKing Green vs. Terrance McKinney--
Peso semipesadoRobert Whittaker vs. Nikita Krylov--
Peso pesadoGable Stevenson vs. Elisha Ellison--
Peso galloCody Garbrandt vs. Adrian Yanez--
Peso plumaLuke Riley vs. Kai Kamaka III--
Peso mosca femeninoTracy Cortez vs. Wang Cong--
Peso medioDamian Pinas vs. Cesar Almeida--
Peso galloFarid Basharat vs. Ethyn Ewing--
Peso medioRyan Granda vs. Zachary Reese--
Peso moscaAlessandro Costa vs. Cody Durden--

Antesala del UFC 329

Cartelera estelar del UFC 329

  • Conor McGregor (22-6-0) vs. Max Holloway (27-9-0) – pelea estelar, peso wélter
  • Benoît Saint Denis (17-3-0, 1NC) vs. Paddy Pimblett (23-4-0) — pelea co-estelar, peso ligero
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – pelea de peso gallo
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh – pelea de peso mosca
  • King Green vs. Terrance McKinney – pelea de peso ligero

Cartelera preliminar

  • Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - pelea de peso semipesado
  • Gable Stevenson vs. Elisha Ellison - pelea de peso pesado
  • Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez - pelea de peso gallo
  • Luke Riley vs. Kai Kamaka III

Cartelera early-prelims

  • Tracy Cortez vs. Wang Cong - pelea de peso mosca femenino
  • Damian Pinas vs. Cesar Almeida - pelea de peso medio
  • Farid Basharat vs. Ethyn Ewing - pelea de peso gallo
  • Ryan Granda vs. Zachary Reese - pelea de peso medio
  • Alessandro Costa vs. Cody Durden - pelea de peso mosca

Récord de Conor McGregor en la UFC

  • Récord profesional: 22 victorias – 6 derrotas – 0 empates
  • Victorias totales: 22
  • Derrotas: 6
  • Empates: 0
  • Victorias por nocaut (KO/TKO): 19
  • Victorias por sumisión: 2
  • Victorias por decisión: 1

Récord de Max Holloway en la UFC

  • Récord profesional: 27 victorias – 9 derrotas – 0 empates
  • Victorias totales: 27
  • Derrotas: 9
  • Empates: 0
  • Victorias por nocaut (KO/TKO): 12
  • Victorias por sumisión: 13
  • Victorias por decisión: 2
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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