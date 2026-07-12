Este sábado 11 de julio de 2026, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de una de las peleas más esperadas del año. Conor McGregor vuelve al octágono cinco años después de la espeluznante fractura de tibia y peroné que sufrió en el último de la trilogía de combates que sostuvo contra Dustin Poirier para enfrentar a uno de los peleadores más emblemáticos y respetados en la historia de las artes marciales mixtas (MMA): Max Holloway. El camino de regreso del irlandés ha sido más que tumultuoso, por decir lo menos, y a estas alturas es difícil determinar cómo “The Notorious” lucirá cuando se vea cara a cara con “Blessed” a casi 13 años de su primer encuentro en el que McGregor se impuso vía decisión unánime. A continuación, revisa cuál es el resultado final de este combate y quién ganó la pelea más importante de la cartelera del UFC 329.
¿Quién ganó la pelea del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2?
Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway 2, en lo que será el regreso del irlandés en un combate de peso wélter en el evento estelar del UFC 329.
|PESO / CATEGORÍA
|PELEAS DEL UFC 329
|RESULTADOS
|Peso wélter
|Conor McGregor vs. Max Holloway
|--
|Peso ligero
|Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett
|--
|Peso gallo
|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
|--
|Peso mosca
|Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
|--
|Peso ligero
|King Green vs. Terrance McKinney
|--
|Peso semipesado
|Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
|--
|Peso pesado
|Gable Stevenson vs. Elisha Ellison
|--
|Peso gallo
|Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez
|--
|Peso pluma
|Luke Riley vs. Kai Kamaka III
|--
|Peso mosca femenino
|Tracy Cortez vs. Wang Cong
|--
|Peso medio
|Damian Pinas vs. Cesar Almeida
|--
|Peso gallo
|Farid Basharat vs. Ethyn Ewing
|--
|Peso medio
|Ryan Granda vs. Zachary Reese
|--
|Peso mosca
|Alessandro Costa vs. Cody Durden
|--
Antesala del UFC 329
Cartelera estelar del UFC 329
- Conor McGregor (22-6-0) vs. Max Holloway (27-9-0) – pelea estelar, peso wélter
- Benoît Saint Denis (17-3-0, 1NC) vs. Paddy Pimblett (23-4-0) — pelea co-estelar, peso ligero
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – pelea de peso gallo
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh – pelea de peso mosca
- King Green vs. Terrance McKinney – pelea de peso ligero
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - pelea de peso semipesado
- Gable Stevenson vs. Elisha Ellison - pelea de peso pesado
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez - pelea de peso gallo
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III
Cartelera early-prelims
- Tracy Cortez vs. Wang Cong - pelea de peso mosca femenino
- Damian Pinas vs. Cesar Almeida - pelea de peso medio
- Farid Basharat vs. Ethyn Ewing - pelea de peso gallo
- Ryan Granda vs. Zachary Reese - pelea de peso medio
- Alessandro Costa vs. Cody Durden - pelea de peso mosca
Récord de Conor McGregor en la UFC
- Récord profesional: 22 victorias – 6 derrotas – 0 empates
- Victorias totales: 22
- Derrotas: 6
- Empates: 0
- Victorias por nocaut (KO/TKO): 19
- Victorias por sumisión: 2
- Victorias por decisión: 1
Récord de Max Holloway en la UFC
- Récord profesional: 27 victorias – 9 derrotas – 0 empates
- Victorias totales: 27
- Derrotas: 9
- Empates: 0
- Victorias por nocaut (KO/TKO): 12
- Victorias por sumisión: 13
- Victorias por decisión: 2