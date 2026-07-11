Después de casi cinco años fuera del octágono, Conor McGregor volverá a competir este sábado 11 de julio cuando enfrente a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, un evento que promete convertirse en uno de los más exitosos del año tanto en audiencia como en ingresos.

Como suele ocurrir con las grandes carteleras de la UFC, uno de los temas que más interés despierta entre los aficionados es el dinero que recibirán los peleadores. Aunque la organización no revela oficialmente las bolsas de sus atletas, diversos reportes especializados elaboraron estimaciones sobre los millonarios pagos que percibirían McGregor, Holloway y otras figuras del evento.

A continuación, repasamos cuánto podrían ganar las principales estrellas de UFC 329 y por qué el regreso de “The Notorious” apunta a romper nuevos récords económicos dentro de la compañía.

¿Cuánto ganará Conor McGregor en UFC 329?

Conor McGregor volverá a protagonizar uno de los eventos más lucrativos de la historia reciente de la UFC.

De acuerdo con estimaciones de la industria, el irlandés podría superar los 30 millones de dólares en ganancias totales, una cifra impulsada por su bolsa garantizada, el porcentaje correspondiente de las ventas de pago por evento (PPV), patrocinios y otros incentivos comerciales.

Como referencia, Forbes informó que McGregor obtuvo alrededor de 33 millones de dólares en su última pelea ante Dustin Poirier en 2021, por lo que diversos analistas consideran que su regreso podría igualar o incluso superar esa cantidad gracias al enorme interés que genera su vuelta al octágono.

¿Cuánto dinero recibirá Max Holloway?

Aunque los ingresos de Max Holloway serán considerablemente inferiores a los de McGregor, el hawaiano también obtendría una de las mejores bolsas de su carrera.

Un reporte de Marca estima que, por pelea, Holloway gana hasta 4 millones de dólares al sumar su pago garantizado, incentivos por PPV, patrocinadores y posibles bonificaciones por desempeño.

Pagos estimados de UFC 329

Estas son las cifras aproximadas que manejan distintos reportes especializados para algunos de los protagonistas del evento:

Peleador Pago estimado Conor McGregor Más de

30 millones de dólares

(estimado) Max Holloway Varios millones de dólares (estimado) Resto de la cartelera Según contrato, bonos y participación en PPV

Importante: La UFC no divulga oficialmente las bolsas de sus peleadores, por lo que todas las cifras corresponden a estimaciones realizadas por medios especializados e informes financieros.

¿Por qué McGregor gana mucho más que otros peleadores?

Conor McGregor continúa siendo la mayor estrella comercial de la UFC.

A lo largo de su carrera encabezó algunos de los eventos de pago por evento más exitosos de la historia de la compañía, lo que le permite negociar contratos muy superiores al promedio del resto de los luchadores. Además de su bolsa garantizada, suele recibir un porcentaje de las ventas del PPV, ingresos por patrocinadores y acuerdos comerciales.

¿La UFC publica oficialmente las bolsas?

No. Desde hace varios años la UFC dejó de revelar los salarios oficiales de los peleadores.

Por ello, las cifras que suelen difundirse antes de cada evento provienen de estimaciones elaboradas por periodistas especializados, analistas financieros y medios deportivos que toman como referencia contratos anteriores, reportes de la industria y ventas proyectadas de PPV.