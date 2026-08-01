La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia durante la reunión de este miércoles. Aunque la medida ya era esperada por los mercados, la decisión llega en un momento en el que las tasas hipotecarias continúan aumentando y podrían seguir elevándose en los próximos meses.

Según Newsweek, la Fed mantuvo su tasa de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%, pese a que tres de los doce miembros del organismo votaron a favor de incrementarla. Mientras tanto, el presidente Donald Trump reiteró su deseo de que las tasas bajen y expresó su respaldo al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

“Sé que le encantaría ver tasas de interés más bajas, pero tiene una junta, y es una junta política, y quieren mantener las tasas altas. Pero seguimos luchando con las tasas.”, afirmó Trump ante periodistas desde el Despacho Oval.

La Fed no fija las hipotecas, pero sí influye en ellas

Aunque la Reserva Federal no establece directamente las tasas hipotecarias, sus decisiones influyen en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que sirven como referencia para los préstamos destinados a la compra de viviendas.

En los últimos días, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaron su nivel más alto desde 2007.

Los analistas atribuyen este aumento a las preocupaciones por la inflación, impulsadas por el alza de los precios de la energía tras el deterioro de la situación en Oriente Medio.

Expertos señalan que la inflación y los altos precios de la energía siguen presionando al mercado financiero. (Foto referencial: Freepik)

Las tasas hipotecarias ya muestran un fuerte incremento

El efecto ya se refleja en el mercado inmobiliario. Según Freddie Mac, la tasa promedio nacional para una hipoteca fija a 30 años llegó al 6,58% durante la semana que terminó el 23 de julio. Datos diarios de Bankrate mostraron que el miércoles esa cifra ya había alcanzado el 6,75%, el nivel más alto registrado en casi un año.

Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron subiendo incluso después del anuncio de la Fed, lo que aumenta la posibilidad de que los préstamos hipotecarios se encarezcan aún más en el corto plazo.

La inflación será clave para las próximas decisiones

Los especialistas consideran que el comportamiento de la inflación será determinante para saber si la Reserva Federal vuelve a subir las tasas este año. Si eso ocurre, sería el primer aumento desde julio de 2023.

“El petróleo y la inflación siguen siendo los principales factores, y es probable que las tasas hipotecarias necesiten que los precios de la energía se estabilicen y que la inflación permanezca bajo control antes de que puedan bajar de manera significativa”, explicó al medio citado el economista jefe y director de inversiones de loanDepot, Jeff DerGurahian.

“Entre ahora y la reunión de septiembre, los informes sobre la inflación serán el principal foco de atención de la Reserva Federal”, agregó.

Las tasas hipotecarias ya alcanzaron su nivel más alto en casi un año y podrían acercarse nuevamente al 7%. (Foto referencial: Freepik)

¿Qué pueden hacer quienes buscan comprar una casa?

Ante este panorama, algunos expertos consideran que quienes tienen capacidad para adquirir una vivienda podrían evaluar asegurar una tasa hipotecaria ahora, antes de que los costos aumenten aún más.

Otra alternativa son las hipotecas de tasa ajustable, que inicialmente suelen ofrecer pagos más bajos, aunque también implican el riesgo de incrementos posteriores.

Los especialistas también recomiendan comparar las ofertas de distintos prestamistas antes de firmar un préstamo. De acuerdo con expertos del sector inmobiliario, esa simple estrategia puede representar un ahorro de entre 0,5% y 1% en la tasa hipotecaria obtenida.