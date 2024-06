La Eurocopa 2024 se prepara para un viernes electrizante con el duelo estelar entre Países Bajos y Francia. Este encuentro, que se llevará a cabo en el Red Bull Arena de Leipzig, marcará el segundo partido de la fase de grupos para ambos equipos, quienes buscarán afianzarse en la cima del Grupo D. Si quieres saber a qué hora jugará Kylian Mbappé (que sufrió un fuerte golpe en la nariz en el partido anterior), así como dónde verlo y en qué canal lo pasarán, sigue leyendo este artículo hasta el final.

Francia, subcampeona del mundo, llega al encuentro con una victoria por la mínima ante Austria (1-0), pero con la baja de su estrella Mbappé debido a una fractura nasal. Se espera que el capitán de ‘Les Bleus’ no participe en el partido contra Países Bajos, lo que abre la posibilidad de que Olivier Giroud, máximo goleador histórico de la selección gala, ocupe su lugar en la delantera.

Por su parte, Países Bajos también inició la competición con una victoria (2-1 ante Polonia), pero el técnico Ronald Koeman ha hecho hincapié en la necesidad de “mejorar la eficacia” de cara al encuentro contra la selección francesa. Más allá del duelo estelar de estos dos excampeones europeos, la jornada del viernes también contará con los partidos entre Polonia y Austria, del mismo Grupo D, y Eslovaquia y Ucrania, de la llave E.

¿A qué hora juega y dónde ver el partido Francia vs. Países Bajos?

Consulta los horarios por país y canales de TV / streaming en los que se pudo ver el partido entre Polonia y Países Bajos desde el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, por la jornada 2 del Grupo D de la Eurocopa 2024.

PAÍS HORARIO TV / STREAMING Francia 9:00 p.m. M6.fr, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free, 6play, M6 y beIN Sports 1 Países Bajos 9:00 p.m. NOS Live y NPO 1 Estados Unidos 3:00 p.m. hrs ET | 2:00 p.m. CT | 1:00 p.m. MT | 12:00 p.m. PT fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC México 1:00 p.m. Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO y Sky HD Costa Rica 1:00 p.m. Star+ Norte y ESPN Norte Guatemala 1:00 p.m. Star+ Norte y ESPN Norte El Salvador 1:00 p.m. TCS GO, Star+ Norte, ESPN Norte y Canal 4 El Salvador Nicaragua 1:00 p.m. Star+ Norte y ESPN Norte Honduras 1:00 p.m. Star+ Norte y ESPN Norte Perú 2:00 p.m. Star+ Chile y ESPN Colombia Colombia 2:00 p.m. Star+ Sur y ESPN Colombia Ecuador 2:00 p.m. Star+ Sur y ESPN Colombia Panamá 2:00 p.m. Star+ Norte, ESPN Norte, Flow Sports App y Rush Sports Venezuela 3:00 p.m. Star+ Sur y ESPN Colombia Bolivia 3:00 p.m. Star+ Chile y ESPN Colombia República Dominicana 3:00 p.m. Star+ Norte, ESPN Norte y RUSH Puerto Rico 3:00 p.m. ViX y RUSH Chile 3:00 p.m. Star+ Chile y ESPN Chile Paraguay 4:00 p.m. Star+ Argentina y ESPN Colombia Brasil 4:00 p.m. Amazon Prime Video y CazéTV Uruguay 4:00 p.m. Star+ Argentina y ESPN Colombia Argentina 4:00 p.m. Star+ Argentina y ESPN Argentina Reino Unido 8:00 p.m. -- Portugal 8:00 p.m. Sport TV Multiscreen, Sport TV1 y SIC Italia 9:00 p.m. SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio y Sky Sport 4K Alemania 9:00 p.m. MagentaTV, Das Erste y Servus TV España 9:00 p.m. RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1

¿En qué canal pasan Francia vs. Países Bajos por Eurocopa 2024?

El duelo Francia vs. Países Bajos será televisado en los países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) por la cadena internacional ESPN y el servicio streaming de Star+. En México, se verá a través de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en España se podrá seguir desde RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1. La transmisión también se podrá visualizar a través de M6.fr, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free, 6play, M6 y beIN Sports 1 en Francia; y NOS Live y NPO 1 en Países Bajos. Las mencionadas señales se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo, incluyendo smartphones, computadoras (PC / laptop), tablets y televisión (Smart TV).