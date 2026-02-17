El morbo está servido en la UEFA Champions League 2026 con el reencuentro entre José Mourinho y Álvaro Arbeloa, ahora como rivales en los banquillos. El Real Madrid visita al Benfica este martes 17 de febrero en punto de las 21:00 (horario peninsular) / 3 pm ET / 2 pm (Tiempo del Centro) con la misión de asegurar su pase directo a octavos, mientras que los lusos luchan desesperadamente por no quedar eliminados en esta fase. Si estás en México o eres un fanático en EE. UU. buscando la señal mexicana, FOX One es tu canal aliado para no perderte ni un segundo de este choque histórico. La experiencia de Mou contra la frescura de Arbeloa promete una batalla táctica de primer nivel mundial.

Para ver el Real Madrid vs. Benfica EN VIVO, la opción más confiable es sintonizar FOX One a través de su señal de TV o la FOX Sports App. Esta plataforma te permite disfrutar del encuentro de forma online y con la mejor calidad, ideal si prefieres seguir la acción desde tu tablet o smartphone. Recuerda que el Madrid llega con la moral en alto tras arrebatarle el liderato de LaLiga a su archirrival FC Barcelona, mientras que el Benfica buscará conseguir otro histórico triunfo ante los merengues apelando a la magia estratégica de “The Special One”.

¿A qué hora juega el Madrid hoy? Guía de canales y horarios para ver Real Madrid vs. Benfica en USA, México y España. Sigue la ida de la Champions League 2026 y no te pierdas ni un gol del equipo merengue en esta cita histórica. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por los play-off de la Champions League 2026 en México?

El partido de ida entre Real Madrid y Benfica por los play-off de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Esta señal llegó a México con los derechos para transmitir partidos de la Champions League, Liga MX, Premier League y otras competencias importantes, y se puede ver en vivo por internet desde diferentes servicios de streaming compatibles con dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

Para acceder a FOX One en México, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo. Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Benfica?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Benfica por la ida de los play-off de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid y Benfica chocan en un duelo clave por la Champions League este martes 17 de febrero (Foto: Composición Gestión / @SLBenfica / @realmadrid)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Benfica

Evento : UEFA Champions League 2025-26

: UEFA Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Benfica (Partido de idea)

: Real Madrid vs. Benfica (Partido de idea) Fecha : Martes, 17 de febrero de 2026

: Martes, 17 de febrero de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Estádio da Luz, Lisboa