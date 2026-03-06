¡El “Team Rubio” está de vuelta y la pasión boricua se siente más fuerte que nunca en el Estadio Hiram Bithorn! Si quieres saber cómo ver Puerto Rico vs. Colombia EN VIVO, prepárate para disfrutar de una cobertura de lujo a través de FOX Deportes y la plataforma Béisbol Play TV vía streaming en Estados Unidos. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el partido Puerto Rico vs. Colombia EN VIVO, en directo y online, puedes hacerlo a través de la señal de FOX Deportes y FOX Sports One App Online. Conoce cómo y dónde hacerlo desde cualquier dispositivo móvil.
A pesar de las sensibles bajas de Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, la escuadra puertorriqueña llega blindada por la veteranía de Nolan Arenado y el brazo estelar de Edwin Díaz, quien busca revancha tras su lesión en la edición pasada. Este duelo es crucial, ya que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 sirve como primer clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, elevando la tensión en cada entrada. No te pierdas ni un solo pitcheo de figuras como Seth Lugo y el prospecto Edwin Arroyo mientras intentan domar a una selección colombiana que siempre es un rival peligroso. Sintoniza la señal oficial desde tu celular, tablet o televisor y apoya a tu novena favorita en este camino hacia la gloria mundial. ¡Conéctate y vive la emoción del béisbol al máximo nivel con el orgullo de nuestra herencia hispana!
Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. Colombia EN DIRECTO por TV y online
Puerto Rico vs. Colombia por la Ronda 1 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá en EE. UU. por FOX Deportes este viernes 6 de marzo a las 18:00 ET desde el Hiram Bithorn Stadium de San Juan. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.
|Estado (EE. UU.)
|TV satelital (FOX Deportes)
|Cable típico (ejemplos, canal varía por ciudad)
|Streaming online con FOX Deportes
|California
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Spectrum/Xfinity en mercados como LA, San Diego, SF; FOX Deportes listado en grillas locales.
|Fubo (Latino), DirecTV Stream (Óptimo/Latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV en mercados soportados.
|Texas
|DirecTV 465 / DISH 855 (Dallas, Houston, San Antonio, Austin, El Paso).
|Spectrum/Optimum en ciudades grandes; FOX Deportes aparece en la tabla de Houston, Dallas, San Antonio.
|Mismos servicios nacionales: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Florida
|DirecTV 465 / DISH 855 (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville)
|Spectrum/Optimum en Orlando y Tampa con FOX Deportes listado.
|Igual: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Nueva York
|DirecTV 465 / DISH 855 (NYC, Buffalo).
|Optimum y Spectrum con FOX Deportes (NYC, Bronx, Brooklyn).
|OTT nacionales con FOX Deportes (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Nueva Jersey
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Optimum/Spectrum según zona metropolitana de NYC/Philadelphia, FOX Deportes presente donde hay paquete latino.
|Mismo set de plataformas nacionales con plan en español.
|Illinois
|DirecTV 465 / DISH 855 (Chicago).
|Xfinity Chicago incluye FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Nevada
|DirecTV 465 / DISH 855 (Las Vegas).
|Cox Las Vegas lista FOX Deportes (canal 140) y otros operadores regionales.
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Arizona
|DirecTV 465 / DISH 855 (Phoenix, Tucson).
|Cox Phoenix/Tucson con FOX Deportes (ej. 335/439).
|Plataformas OTT nacionales con plan en español.
|Colorado
|DirecTV 465 / DISH 855 (Denver, Colorado Springs).
|Spectrum en Colorado Springs y otros sistemas con FOX Deportes.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Washington (estado)
|DirecTV 465 / DISH 855 (Seattle).
|Xfinity/Spectrum con FOX Deportes listado en Seattle.
|Mismos servicios de streaming nacionales en español.
|Massachusetts
|DirecTV 465 / DISH 855 (Boston).
|Xfinity Boston con FOX Deportes (ej. canal 708).
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Georgia
|DirecTV 465 / DISH 855 (Atlanta).
|Spectrum Atlanta con FOX Deportes (ej. canal 202).
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Pensilvania
|DirecTV 465 / DISH 855 (Philly, Pittsburgh).
|Xfinity Philadelphia/Pittsburgh con FOX Deportes canal 584 aprox.
|Misma oferta OTT nacional.
|Ohio
|DirecTV 465 / DISH 855 (Cincinnati, Cleveland, Columbus).
|Optimum/Spectrum regional con FOX Deportes en tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Carolina del Norte
|DirecTV 465 / DISH 855 (Charlotte).
|Spectrum Charlotte con FOX Deportes.
|Plataformas OTT nacionales.
|Carolina del Sur
|DirecTV 465 / DISH 855 (mercados compartidos con NC/GA).
|Cable local con paquetes latinos según ciudad.
|Misma oferta OTT.
|Tennessee
|DirecTV 465 / DISH 855 (Nashville, Memphis).
|Xfinity Memphis/Nashville con FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Michigan
|DirecTV 465 / DISH 855 (Detroit).
|Xfinity Detroit con FOX Deportes canal 603.
|OTT nacionales con plan en español.
|Washington D. C.
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Cable local (Xfinity/Spectrum) con FOX Deportes en paquetes latinos.
|Mismos OTT (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Resto de estados EE. UU.
|DirecTV 465 / DISH 855 donde el plan incluya FOX Deportes.
|Cable regional solo si el paquete latino lleva FOX Deportes (número de canal cambia según ciudad).
|Acceso nacional si el servicio ofrece FOX Deportes en tu ZIP: Fubo (Latino), DirecTV Stream (latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
Horario, cómo y dónde ver por TV y Online Puerto Rico vs. Colombia EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Hora en EE. UU.: 18:00 Este / 17:00 Centro.
- Señales en español en EE. UU.: FOX Deportes, TUDN USA y Univision.
- Streaming legal con FOX Deportes: Fubo (incluye FOX Deportes en plan Latino), DirecTV Stream (paquetes en español), YouTube TV (add-on Spanish Plus) y algunos paquetes de cable/satélite con canales latinos.