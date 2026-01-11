El calendario apenas comienza a girar y ya coloca en primer plano un duelo que acapara todas las miradas. El fútbol español inaugura el 2026 con su choque más emblemático: FC Barcelona y Real Madrid se citan este domingo 11 de enero para disputar la final de la Supercopa de España, un partido que va mucho más allá de una copa. Es el Clásico que abre el año, cargado de historia, presión y la urgencia de marcar territorio desde el primer gran escenario competitivo.

El Barcelona aterriza en la definición con la confianza en lo más alto. Los blaugranas enviaron un mensaje contundente en semifinales al golear 5-0 al Athletic Club, una actuación que confirmó su solidez colectiva y su ambición por volver a levantar el trofeo. Con el recuerdo fresco del título obtenido en la edición pasada y un juego que fluye con naturalidad, el conjunto culé buscará ratificar que la Supercopa se ha convertido en uno de sus terrenos predilectos.

Del otro lado aparece un Real Madrid forjado en la adversidad. El camino a la final fue áspero, con un triunfo 2-1 ante el Atlético de Madrid en un derbi intenso y desgastante que puso a prueba el carácter del equipo. Los merengues llegan con el desafío claro: transformar el esfuerzo en recompensa, ajustar cuentas recientes ante su eterno rival y comenzar el 2026 con un golpe de autoridad que puede redefinir el ánimo y el rumbo de la temporada.

A qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO este domingo 11 de enero

Conoce los horarios para ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España, según cada país:

México (CDMX): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos:



Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina, Brasil y Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

En qué canales se podrá ver el Barcelona vs. Real Madrid desde Estados Unidos y México

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español, que se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast, nos permitirá ver el Barcelona vs. Real Madrid. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Barcelona vs. Real Madrid en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

En México, Sky Sports transmitirá el Barcelona vs. Real Madrid. También se verá en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde seguir SKY Plus EN VIVO, Barcelona vs. Real Madrid por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones probables

Barcelona : García; Koundé, Cubarsí, García, Balde; De Jong, Pedri; Fermín López, Raphinha, Bardghji; Torres.

: García; Koundé, Cubarsí, García, Balde; De Jong, Pedri; Fermín López, Raphinha, Bardghji; Torres. Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Vinícius y García.