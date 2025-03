El Barcelona de Hansi Flick enfrenta a Benfica en un partido de ida y vuelta por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League 2024-2025, este miércoles 5 de marzo desde las 9:00 horario peninsular español . Sobre el papel, los catalanes parten como favoritos; sin embargo, el cuadro luso siempre es peligroso en el Estadio Da Luz. Conoce la hora exacta de inicio, en qué canales de televisión transmiten, dónde ver streaming online, alineaciones posibles y más información de los protagonistas.

Los culés viven un gran momento desde la llegada de Hansi Flick como nuevo entrenador. Lideran LaLiga con 57 puntos, y llegan a este partido después de haber goleado por 4-0 a la Real Sociedad en el marco de ese torneo. Por su parte, los portugueses se ubican segundos en la tabla de la Primeira Liga con 53 puntos. Además, ganaron en su último compromiso en el marco de la Copa de Portugal, contra el Braga.

Barcelona y Benfica chocan por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League, en Lisboa. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juega y qué canales de TV transmiten el FC Barcelona vs. Benfica EN VIVO?

En países como México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, el partido entre Barcelona vs. Benfica por octavos de final de la UEFA Champions League arrancará a las 14:00 horas. Mientras que en Estados Unidos empezará a las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT. En países de América del Sur y Caribe como Colombia, Ecuador, Perú, Canadá, Cuba y Haití, el Barcelona-Benfica empieza a las 15:00 horas . Mientras que en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, las acciones van desde las 16:00 horas . Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay verá el choque a las 17:00 horas.

En España, Italia, Alemania y Francia, el partido entre Fútbol Club Barcelona y Sport Lisboa e Benfica empieza a las 21:00 horas .

En España, el duelo entre FC Barcelona vs. Benfica será televisado por la señal de Movistar Liga de Campeones y el servicio streaming de Movistar Plus. Si te encuentras en los Estados Unidos, la cobertura estará disponible en Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y UniMás. En tanto, TNT Sports, MAX, Caliente TV se encargarán de llevar la transmisión en México.

En los países de Sudamérica, el juego Barcelona-Benfica se verá por las pantallas de ESPN 2 Sur y la plataforma online de Disney+; mientras que Centroamérica tu mejor opción es ESPN Norte y, también, Disney+.

PAÍSES HORARIO CANALES TV O STREAMING México 14:00 TNT Sports, MAX, Caliente TV y Caliente TV App Estados Unidos (ET) 15:00 Paramount+, Unimas, ViX Estados Unidos (CT) 14;00 Paramount+, Unimas, ViX Estados Unidos (PT) 12;00 Paramount+, Unimas, ViX Costa Rica 14:00 ESPN, Disney Plus El Salvador 14:00 ESPN, Disney Plus Honduras 14:00 ESPN, Disney Plus Guatemala 14:00 ESPN, Disney Plus Nicaragua 14:00 ESPN, Disney Plus Perú 15:00 ESPN, Disney Plus Colombia 15:00 ESPN, Disney Plus Ecuador 15:00 ESPN, Disney Plus Bolivia 16:00 ESPN, Disney Plus Venezuela 16:00 ESPN, Disney Plus Chile 17:00 ESPN, Disney Plus Brasil 17:00 TNT, Space, MAX Argentina 17:00 ESPN, Disney Plus Uruguay 17:00 ESPN, Disney Plus Paraguay 17:00 ESPN, Disney Plus España 21:00 Movistar+

¿Quién será el árbitro del FC Barcelona vs. Benfica?

La UEFA ha designado al árbitro alemán Félix Zwayer para que imparta justicia en este apasionante Benfica – Barcelona de la ida de los octavos de final de la Champions League. Su compatriota Bastian Dankert estará revisando todas las acciones polémicas en el VAR para avisar a su compañero si lo estima oportuno para recomendarle que vaya a mirar alguna jugada al monitor que estará localizado en la banda del Estadio da Luz.

Alineaciones posibles del Barcelona y Benfica

FC Barcelona : Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Pedri, Marc Casadó, Raphinha, Gavi, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Pedri, Marc Casadó, Raphinha, Gavi, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Benfica: Anatoli Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis y Andreas Schjelderup.

