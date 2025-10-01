El Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc será escenario este miércoles de uno de los choques más esperados de la Champions League 2025: FC Barcelona vs. París Saint-Germain (PSG). Con el Camp Nou aún en remodelación, el equipo culé de Hansi Flick buscará consolidar su buen arranque frente al actual campeón de Europa, dirigido por Luis Enrique.

El Barça llega tras un trabajado triunfo 2-1 ante Newcastle en Inglaterra, donde mostró dominio de balón pero dejó dudas en defensa. Para este duelo, contará con Ferrán Torres, Pedri y la reaparición del joven Lamine Yamal, pieza clave en el ataque blaugrana.

Por su parte, el PSG inició su camino continental con un sólido 4-0 frente al Atalanta en París. Con un plantel cargado de talento, Bradley Barcola y Vitinha lideran una ofensiva que promete poner en aprietos a la defensa culé.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG hoy en la Champions League 2025?

Día: Miércoles 1 de octubre de 2025

Miércoles 1 de octubre de 2025 Hora en Estados Unidos: 15:00 (ET)

Dónde ver Barcelona vs. PSG en Estados Unidos: TV y streaming online

TV en EE.UU.: (sin transmisión confirmada en TV tradicional)

(sin transmisión confirmada en TV tradicional) Streaming online: Paramount+ (incluye prueba gratuita)

Alineaciones probables de Barcelona vs. PSG por la Champions League

Barcelona: Szczęsny; Koundé, García, Cubarsí, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Torres; Lewandowski

Szczęsny; Koundé, García, Cubarsí, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Torres; Lewandowski PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu, Lee; Mbaye, Ramos, Barcola

Barcelona vs. PSG: partidazo a la vista

El Barcelona busca mantener el paso firme en un grupo exigente y demostrar que puede competir al máximo nivel europeo pese a estar en transición de estadio y proyecto deportivo. El PSG, en cambio, quiere confirmar que es el gran favorito de la temporada, respaldado por su contundente inicio en la competición.

El Barça-PSG promete ser un partido vibrante, con dos estilos ofensivos frente a frente y figuras jóvenes que pueden marcar diferencias en la Champions League 2025.

