El último cupo al Mundial 2026 lo conoceremos este martes 31 de marzo, cuando Bolivia choque ante Irak por el Repechaje a la Copa del Mundo, desde el Estadio BBVA Bancomer de México. Mira la transmisión de Bolivia vs. Irak a través de la señal de FBF Play, a partir de las 11:00 p.m. hora La Paz . Cabe señalar que esta es la última fase del torneo internacional que se ha vivido para definir a los últimos clasificaos al certamen y Bolivia viene de eliminar a Surinam en la fase previa.

Mira cómo ver el partido Bolivia vs. Irak EN DIRECTO por FBF Play y Fútbol Canal vía Internet. Sintoniza la señal online y apoya a Bolivia en su búsqueda del sueño mundialista. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver FBF Play EN VIVO, Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

FBF Play es la app oficial de la Federación Bolivia de Fútbol (FBF) que se encarga de transmitir todos los partidos de la selección boliviana de fútbol en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Podrás ver el partido de La Verde frente a Surinam descargando la app de FBF Play en Google Play Store (Android) y App Store de Apple (iOS) por un precio de Bs 30.

¿Cómo contratar FBF Play?

Los usuarios y púbico en general podrán adquirir el acceso a la app “ FBF Play ” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de Bs 30 .

” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de . La única tarifa de FBF Play es de Bs 30 por cada partido seleccionado.

es de por cada partido seleccionado. Oferta válida únicamente en el monto establecido, no aplica acumulación de recarga de crédito.

La vigencia del acceso es a partir de la compra hasta la finalización del partido elegido y bajo los términos y condiciones de la app FBF Play y Entel S.A.

El usuario tras confirmar la compra recibirá un USUARIO y CONTRASEÑA

El acceso entregado no es válido para dos o más equipos y/o dispositivos en simultáneo.

No hay restricciones en la cantidad de compras.

El usuario es responsable de la descarga de la app FBF Play en el dispositivo o equipo de su preferencia

en el dispositivo o equipo de su preferencia El usuario deberá contar con un acceso a Internet de Entel SA u otro operador para la descarga de la aplicación FBF Play como para la navegación dentro de la misma.

como para la navegación dentro de la misma. La calidad de transmisión del servicio de la app FBF Play dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores.

dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores. La app de FBF Play se encuentra en Google Play Store para Android y App Store para iOS .

se encuentra en . Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800104488 desde cualquier teléfono fijo o ingresar a www.entel.bo.

Bolivia vs. Irak: fecha, horario, TV y dónde ver repechaje al Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026.

Martes 31 de marzo de 2026. Torneo: Final del repechaje al Mundial 2026; el ganador clasifica a la Copa del Mundo.

Final del repechaje al Mundial 2026; el ganador clasifica a la Copa del Mundo. Hora: 11:00 p. m. Bolivia

11:00 p. m. Bolivia Canal de TV / Streaming: App de FBF Play.

App de FBF Play. Lugar: Estadio BBVA de Monterrey, México.