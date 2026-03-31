Presta mucha atención. México vuelve a escena este 31 de marzo (7:00 p.m. CDMX) con una auténtica prueba de carácter frente a Bélgica, en el cierre de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026 . Tras el empate sin goles ante Portugal, el ‘Tri’ se enfrenta ahora a un rival de mayor contundencia ofensiva, en un duelo que exigirá respuestas inmediatas dentro del campo. Sigue leyendo y conoce todos los detalles de este partidazo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con la presión encima luego de un rendimiento que dejó dudas entre los aficionados, que esperan una reacción clara en este nuevo compromiso. Enfrente estará una Bélgica en gran forma, que viene de protagonizar una remontada espectacular ante Estados Unidos con una goleada 2-5, demostrando su poder ofensivo con nombres como Dodi Lukébakio, autor de un doblete, además de Zeno Debast, Amadou Onana y Charles De Ketelaere.

Con este contexto, el choque en el Soldier Field de Chicago se presenta como un examen decisivo para México, que necesita mostrar evolución en su juego y recuperar la confianza. Será un duelo intenso, donde el ‘Tri’ buscará despejar críticas, mientras Bélgica intentará reafirmar su gran momento en un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Bélgica GRATIS por la fecha FIFA de marzo 2026?

El cotejo entre México vs. Bélgica se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa , disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Bélgica por el amistoso de la fecha FIFA?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Bélgica en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo amistoso entre México y Bélgica como preparación para el Mundial 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Bélgica por fecha FIFA

Partido : México vs. Bélgica

: México vs. Bélgica Fecha : Martes 31 de marzo de 2026

: Martes 31 de marzo de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Soldier Field de Chicago (Estados Unidos)