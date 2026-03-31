Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el México vs. Bélgica por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Ambas escuadras estarán frente a frente este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 7:00 pm en CDMX, 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que TV Azteca 7 transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El México vs. Bélgica por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Bélgica?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Bélgica por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, México y Bélgica?

Para ver de manera online el partido entre México y Bélgica por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.