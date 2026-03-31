España vs. Egipto se miden hoy 31 de marzo por un amistoso internacional (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
España vs. Egipto se miden hoy 31 de marzo por un amistoso internacional (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
Enzo Mori
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España vuelve al ruedo este martes 31 de marzo con un compromiso que despierta gran interés en la previa del Mundial 2026. Desde las 8:00 p.m. (hora local), la ‘Roja’ se medirá ante Egipto en el moderno estadio Cornellà-El Prat, en Barcelona, en un amistoso internacional que servirá como laboratorio competitivo para ajustar piezas, ensayar variantes y consolidar su idea de juego frente a un rival exigente.

El enfrentamiento no pasa desapercibido: se trata de un cruce entre dos selecciones con identidades bien marcadas y talento en todas sus líneas, lo que anticipa un partido dinámico y de alto ritmo. La expectativa crece entre los aficionados que no quieren perderse ningún detalle de este atractivo duelo. Si te preguntas a qué hora juega España vs. Egipto y qué canales lo transmiten EN VIVO, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para seguirlo minuto a minuto.

Horarios para ver el partido España vs. Egipto EN VIVO hoy 31 de marzo

  • España: 21:00 horas
  • Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15:00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Miami / Este) – 12:00 horas (Los Ángeles / Pacífico)

Canales que transmiten el partido España vs. Egipto EN VIVO hoy 31 de marzo

El amistoso entre España y Egipto contará con transmisión en distintos países de Sudamérica a través de señales deportivas internacionales y plataformas digitales. En la región, el partido podrá verse por ESPN y su servicio de streaming Disney+, que suelen emitir este tipo de encuentros amistosos europeos. Además, algunos países podrían contar con señal en abierto mediante acuerdos locales o retransmisiones diferidas en canales deportivos.

En cuanto a otras regiones, en España el encuentro podrá seguirse por RTVE y su plataforma digital RTVE Play, mientras que en México la transmisión estará disponible en Sky Sports México. Por su parte, en Estados Unidos, el duelo internacional se podrá ver a través de ESPN Deportes y servicios de streaming asociados, permitiendo a los aficionados seguir todas las incidencias EN VIVO desde cualquier dispositivo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

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