España vuelve al ruedo este martes 31 de marzo con un compromiso que despierta gran interés en la previa del Mundial 2026 . Desde las 8:00 p.m. (hora local), la ‘Roja’ se medirá ante Egipto en el moderno estadio Cornellà-El Prat, en Barcelona, en un amistoso internacional que servirá como laboratorio competitivo para ajustar piezas, ensayar variantes y consolidar su idea de juego frente a un rival exigente.

El enfrentamiento no pasa desapercibido: se trata de un cruce entre dos selecciones con identidades bien marcadas y talento en todas sus líneas, lo que anticipa un partido dinámico y de alto ritmo. La expectativa crece entre los aficionados que no quieren perderse ningún detalle de este atractivo duelo. Si te preguntas a qué hora juega España vs. Egipto y qué canales lo transmiten EN VIVO, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para seguirlo minuto a minuto.

Horarios para ver el partido España vs. Egipto EN VIVO hoy 31 de marzo

España: 21:00 horas

21:00 horas Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Venezuela, Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 16:00 horas

16:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (Miami / Este) – 12:00 horas (Los Ángeles / Pacífico)

Canales que transmiten el partido España vs. Egipto EN VIVO hoy 31 de marzo

El amistoso entre España y Egipto contará con transmisión en distintos países de Sudamérica a través de señales deportivas internacionales y plataformas digitales. En la región, el partido podrá verse por ESPN y su servicio de streaming Disney+, que suelen emitir este tipo de encuentros amistosos europeos. Además, algunos países podrían contar con señal en abierto mediante acuerdos locales o retransmisiones diferidas en canales deportivos.

En cuanto a otras regiones, en España el encuentro podrá seguirse por RTVE y su plataforma digital RTVE Play, mientras que en México la transmisión estará disponible en Sky Sports México. Por su parte, en Estados Unidos, el duelo internacional se podrá ver a través de ESPN Deportes y servicios de streaming asociados, permitiendo a los aficionados seguir todas las incidencias EN VIVO desde cualquier dispositivo.