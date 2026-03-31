El duelo amistoso entre España y Egipto se perfila como uno de los encuentros más llamativos de la jornada internacional de este martes 31 de marzo, en la antesala de la Copa Mundial FIFA 2026. El escenario será el estadio Cornellà-El Prat, en Barcelona, donde ambas selecciones medirán fuerzas en un choque que promete intensidad, buen fútbol y la oportunidad de afinar detalles en un momento clave de su preparación.

La selección española, bajo el mando de Luis de la Fuente, atraviesa una racha positiva que refleja solidez y confianza en su proyecto, manteniéndose invicta en el tiempo reglamentario desde marzo de 2023. Por su parte, Egipto llega con la ambición de sorprender en suelo europeo y demostrar que está listo para volver a competir al más alto nivel tras su última participación mundialista en Rusia 2018.

Con gran expectativa entre los aficionados, este enfrentamiento será una prueba ideal para ambos equipos, no solo por el resultado, sino por las conclusiones tácticas que puedan sacar de cara al futuro. Si quieres saber dónde ver España vs. Egipto EN VIVO GRATIS, los horarios según tu país y los canales que lo transmiten por TV y online, aquí encontrarás toda la información para seguir el partido sin perderte ningún detalle.

Horarios para ver el partido España vs. Egipto EN VIVO hoy 31 de marzo

El partido entre España y Egipto comenzará a las 21:00 horas en territorio español, mientras que en Sudamérica podrá seguirse desde las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador, y desde las 16:00 horas en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. En tanto, en México el encuentro iniciará a las 13:00 horas, y en Estados Unidos se podrá ver desde las 15:00 horas (hora del Este) y 12:00 horas (hora del Pacífico).

Canales TV para ver EN VIVO el partido España vs. Egipto

En cuanto a la transmisión EN VIVO, el partido estará disponible en Sudamérica a través de ESPN y su plataforma digital Disney+. En España, los aficionados podrán seguirlo por RTVE y vía streaming en RTVE Play, mientras que en México se emitirá por Sky Sports México. Por su parte, en Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de ESPN Deportes, además de opciones online para verlo desde cualquier dispositivo.