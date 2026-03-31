El Tri llega a la “Ciudad de los Vientos” para un duelo de titanes en el icónico Soldier Field. Este martes 31 de marzo a partir de las 9:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX , la Selección de México se enfrenta a una poderosa Bélgica en un amistoso válido por fecha FIFA que promete chispas rumbo al Mundial 2026. Bajo el mando de Javier Aguirre, el conjunto azteca busca mantener su racha positiva tras un inicio de año esperanzador y un sólido empate ante Portugal. Para la afición mexicana en Chicago y todo Estados Unidos, este encuentro es la prueba de fuego definitiva para medir el nivel actual del combinado nacional frente a la élite del fútbol europeo. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite México vs. Bélgica EN VIVO, la información es clave para no perderte ni un segundo de este partidazo.

La defensa azteca se ha convertido en una auténtica muralla bajo la dirección del “Vasco”, acumulando cuatro partidos consecutivos sin recibir gol en lo que va del 2026. Esta solidez defensiva será puesta a prueba por la artillería de los “Diablos Rojos”, quienes vienen de golear a Estados Unidos con un contundente 5-2. Aunque México ha recuperado la confianza, el reto de este martes representa el obstáculo más difícil desde su caída ante Brasil el año pasado. Mantener el arco en cero será la prioridad para un equipo que sueña con llegar fuerte a su propia Copa del Mundo. La concentración deberá ser total durante los noventa minutos para frenar el talento explosivo de los belgas.

Bélgica llega a este compromiso como una de las selecciones más en forma del planeta, acumulando más de doce meses sin conocer la derrota en ninguna competición. El equipo dirigido por Rudi Garcia viene de demostrar su poderío ofensivo tras remontar y aplastar al conjunto de las barras y las estrellas recientemente. Figuras como Charles De Ketelaere y Dodi Lukebakio están en un nivel superlativo, buscando redimirse tras el trago amargo vivido en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. Los europeos no ven este partido como un simple amistoso, sino como el ensayo perfecto para su debut en la gran cita veraniega.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido México vs. Bélgica por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 vía TV Azteca 7. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega México vs. Bélgica por amistoso hoy 31 de marzo de 2026 en USA?

9:00 p.m. - Hora del Este (ET)

8:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

7:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

6:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega México vs. Bélgica por amistoso en Latinoamérica?

El enfrentamiento México vs. Bélgica está programado para comenzar a partir de las 8:00 pm (Tiempo del Centro) / 9:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en diferentes países del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Soldier Field de Chicago, Illinois:

Argentina - 11:00 pm

Brasil - 11:00 pm

Chile - 11:00 pm

Paraguay - 11:00 pm

Uruguay - 11:00 pm

Colombia - 9:00 pm

Ecuador - 9:00 pm

Perú - 9:00 pm

República Dominicana - 10:00 pm

Bolivia - 10:00 pm

Puerto Rico - 10:00 pm

Venezuela - 10:00 pm

México enfrenta a Bélgica el martes 31 de marzo en un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué canales transmiten México vs. Bélgica por TV y streaming desde Estados Unidos?

El México vs. Bélgica podrá verse en USA a través de los canales / streaming fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Cómo ver el partido en México vs. Bélgica por TV y streaming desde México?

El partido México vs. Bélgica será transmitido en México por los canales / streaming Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.

¿Cómo ver el partido en México vs. Bélgica por TV y streaming desde Bélgica?

El partido México vs. Bélgica será transmitido en Bélgica por los canales / streaming DAZN Belgium, Club RTL y RTL Play.