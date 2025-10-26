La Fórmula 1 regresa con uno de los eventos más esperados del año: el Gran Premio de México 2025, que se correrá el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para los aficionados en Estados Unidos, la transmisión oficial estará disponible en vivo por ESPN, con opciones adicionales vía ESPN+, Disney Plus (a través del paquete Disney Bundle) y F1 TV Pro.
Aquí te contamos cómo ver la carrera del GP de México online, los precios de suscripción y todo lo que necesitas para seguir la F1 sin interrupciones.
Cómo ver el GP de México 2025 EN VIVO por ESPN
En Estados Unidos, ESPN es la señal oficial de la Fórmula 1. La carrera del GP de México 2025 se transmitirá en inglés por ESPN y en español por ESPN Deportes, cubriendo prácticas libres, clasificación y carrera con comentarios y análisis desde el circuito.
- Canales: ESPN / ESPN Deportes
- Streaming: ESPN+ y Disney Bundle (Disney+, Hulu, ESPN+)
- Disponibilidad: televisión por cable, satélite y servicios online como FuboTV, Hulu Live TV, Sling TV y YouTube TV
Ver el GP de México por ESPN+ y Disney Plus online
ESPN+
La opción más práctica para ver F1 en vivo online desde cualquier dispositivo. Incluye carrera, prácticas y clasificación, repeticiones y análisis postcarrera.
- Precio: $10.99 USD/mes o $109.99 USD/año
- Requisitos: cuenta ESPN+, internet estable y dispositivo compatible (Smart TV, tablet, smartphone o PC)
- Dónde verlo: plus.espn.com
Disney Plus (Disney Bundle)
Si ya eres suscriptor de Disney+ o Hulu, puedes acceder a ESPN+ dentro del Disney Bundle, que combina los tres servicios por un precio reducido.
- Costo del paquete: $14.99 USD/mes (con anuncios) o $24.99 USD/mes (sin anuncios)
- Incluye: Disney+, Hulu y ESPN+ con cobertura completa de F1
- Ideal para: quienes quieren ver Fórmula 1 y disfrutar de películas y series de Disney y Marvel
Alternativa: F1 TV Pro en Estados Unidos
F1 TV Pro ofrece transmisión directa de la F1, incluyendo todas las cámaras a bordo, radios de los pilotos y estadísticas en tiempo real.
- Precio: $9.99 USD/mes o $79.99 USD/año
- Ventaja: sin comerciales y con funciones interactivas
- Sitio oficial: f1tv.formula1.com
Qué necesitas para ver el GP de México 2025 online
Para disfrutar la carrera sin problemas en Estados Unidos:
- Suscripción activa a ESPN+, F1 TV Pro o Disney Bundle
- Conexión a internet estable (mínimo recomendado: 10 Mbps)
- Dispositivo compatible: Smart TV, Roku, Fire Stick, Apple TV, laptop, tablet o smartphone
- Si usas servicios por suscripción como FuboTV, Hulu Live o YouTube TV, asegúrate que tu paquete incluya ESPN o ESPN Deportes
Horarios del GP de México 2025 en Estados Unidos
|Huso horario
|Hora de la carrera
|Eastern Time (ET)
|4:00 PM
|Central Time (CT)
|3:00 PM
|Mountain Time (MT)
|2:00 PM
|Pacific Time (PT)
|1:00 PM