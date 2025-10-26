La Fórmula 1 regresa con uno de los eventos más esperados del año: el Gran Premio de México 2025, que se correrá el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para los aficionados en Estados Unidos, la transmisión oficial estará disponible en vivo por ESPN, con opciones adicionales vía ESPN+, Disney Plus (a través del paquete Disney Bundle) y F1 TV Pro.

Aquí te contamos cómo ver la carrera del GP de México online, los precios de suscripción y todo lo que necesitas para seguir la F1 sin interrupciones.

Cómo ver el GP de México 2025 EN VIVO por ESPN

En Estados Unidos, ESPN es la señal oficial de la Fórmula 1. La carrera del GP de México 2025 se transmitirá en inglés por ESPN y en español por ESPN Deportes, cubriendo prácticas libres, clasificación y carrera con comentarios y análisis desde el circuito.

Canales: ESPN / ESPN Deportes

ESPN / ESPN Deportes Streaming: ESPN+ y Disney Bundle (Disney+, Hulu, ESPN+)

ESPN+ y Disney Bundle (Disney+, Hulu, ESPN+) Disponibilidad: televisión por cable, satélite y servicios online como FuboTV, Hulu Live TV, Sling TV y YouTube TV

Ver el GP de México por ESPN+ y Disney Plus online

ESPN+

La opción más práctica para ver F1 en vivo online desde cualquier dispositivo. Incluye carrera, prácticas y clasificación, repeticiones y análisis postcarrera.

Precio: $10.99 USD/mes o $109.99 USD/año

$10.99 USD/mes o $109.99 USD/año Requisitos: cuenta ESPN+, internet estable y dispositivo compatible (Smart TV, tablet, smartphone o PC)

cuenta ESPN+, internet estable y dispositivo compatible (Smart TV, tablet, smartphone o PC) Dónde verlo: plus.espn.com

Disney Plus (Disney Bundle)

Si ya eres suscriptor de Disney+ o Hulu, puedes acceder a ESPN+ dentro del Disney Bundle, que combina los tres servicios por un precio reducido.

Costo del paquete: $14.99 USD/mes (con anuncios) o $24.99 USD/mes (sin anuncios)

$14.99 USD/mes (con anuncios) o $24.99 USD/mes (sin anuncios) Incluye: Disney+, Hulu y ESPN+ con cobertura completa de F1

Disney+, Hulu y ESPN+ con cobertura completa de F1 Ideal para: quienes quieren ver Fórmula 1 y disfrutar de películas y series de Disney y Marvel

Alternativa: F1 TV Pro en Estados Unidos

F1 TV Pro ofrece transmisión directa de la F1, incluyendo todas las cámaras a bordo, radios de los pilotos y estadísticas en tiempo real.

Precio: $9.99 USD/mes o $79.99 USD/año

$9.99 USD/mes o $79.99 USD/año Ventaja: sin comerciales y con funciones interactivas

sin comerciales y con funciones interactivas Sitio oficial: f1tv.formula1.com

Qué necesitas para ver el GP de México 2025 online

Para disfrutar la carrera sin problemas en Estados Unidos:

Suscripción activa a ESPN+ , F1 TV Pro o Disney Bundle

, o Conexión a internet estable (mínimo recomendado: 10 Mbps)

Dispositivo compatible: Smart TV, Roku, Fire Stick, Apple TV, laptop, tablet o smartphone

Si usas servicios por suscripción como FuboTV, Hulu Live o YouTube TV, asegúrate que tu paquete incluya ESPN o ESPN Deportes

Horarios del GP de México 2025 en Estados Unidos

Huso horario Hora de la carrera Eastern Time (ET) 4:00 PM Central Time (CT) 3:00 PM Mountain Time (MT) 2:00 PM Pacific Time (PT) 1:00 PM

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de México 2025, vigésima jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.304km de longitud, el domingo 26 de octubre. | Crédito: GEC