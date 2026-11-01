La Bombonera será el escenario de una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a los playoffs. El Superclásico también reunirá a futbolistas con experiencia internacional, entre ellos Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, en una jornada que concentra la atención del fútbol argentino. En Argentina, ESPN Premium transmitirá el encuentro a partir de las 15:00, a través del paquete Pack Fútbol, que permite seguir la señal por televisión y plataformas digitales.

¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional 2026?

Para ver ESPN Premium, debes contratar el Pack Fútbol a través de un operador de televisión que comercialice este servicio. La disponibilidad y el precio pueden variar según la compañía y el plan contratado. Entre los operadores que debes consultar se encuentran:

Operador Canal ESPN Premium Flow 123 DIRECTV 604 SD / 1604 HD Telecentro 111 SD / 1017 HD*

¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?

También podrás seguir la señal de ESPN Premium por internet desde un teléfono móvil, una computadora, una tablet o un Smart TV. Para acceder a la transmisión, necesitas tener contratado el Pack Fútbol y utilizar las aplicaciones de los operadores participantes: Flow, DGO y Telecentro Play.

¿Cómo contratar ESPN Premium con el paquete “Pack Fútbol”?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con ESPN Premium:

DirecTV

Flow

Telecentro

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CCC

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CTC

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Cabletel

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TVCOA

Del Viento TV

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Horario, TV y dónde ver el superclásico Boca vs. River EN VIVO por la Liga Profesional 2026

Fecha : Domingo 1 de noviembre 2026

: Domingo 1 de noviembre 2026 Partido : Boca Juniors vs. River Plate, por la Jornada 15 del Torneo Clausura de Liga Profesional Argentina 2026

: Boca Juniors vs. River Plate, por la Jornada 15 del Torneo Clausura de Liga Profesional Argentina 2026 TV : ESPN Premium | Streaming : DGO, Telecentro Play y Flow

: ESPN Premium | : DGO, Telecentro Play y Flow Hora : 15:00 de Buenos Aires

: 15:00 de Buenos Aires Estadio: Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)