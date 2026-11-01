El mítico césped de La Bombonera albergará una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate este domingo 1 de noviembre, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura. El balón comenzará a rodar a las 15:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay (13:00 en Perú, Colombia y Ecuador / 14:00 en Bolivia y Venezuela), y toda la emoción se podrá seguir en vivo y en directo por streaming mediante Disney+ Premium. Más allá de la histórica rivalidad barrial, el cotejo asoma decisivo en la pugna por la corona local y en la carrera por asegurar un cupo en las competencias internacionales de 2027.

El conjunto liderado por Rodolfo Arruabarrena arriba con la confianza a tope tras su valiosa victoria 1-0 sobre Independiente en Avellaneda, resultado que lo mantiene firme en los primeros puestos del certamen. El momento del elenco de la Ribera es sumamente auspicioso: comanda la tabla acumulada anual con 57 puntos —igualado con Argentinos Juniors— y suma 27 unidades en la Zona A del Clausura. Este gran presente alimenta su ilusión de amarrar la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y cerrar la temporada con broche de oro, con la final de la Copa Sudamericana en la mira y el anhelo de adueñarse del clásico ante su gente.

Por su parte, River Plate visitará La Boca con la obligación impostergable de llevarse una victoria para encarrilar sus objetivos institucionales. La escuadra de Núñez llega motivada tras imponerse 1-0 a Racing en el Monumental. De la mano técnica de Leonardo Ponzio, el cuadro de la banda cruzada persigue la ansiada regularidad sobre el campo: acumula 52 enteros en el puntaje acumulado del año y 23 registros en la Zona B del Clausura, cifras que lo tienen en plena lucha por un pasaje directo a la próxima Copa Libertadores.

LA BOCA, BUENOS AIRES (ARGENTINA), 1/11/2026. En qué canal de TV ver la transmisión del superclásico Boca Juniors vs. River Plate que se realizará en La Bombonera. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Boca vs. River?

En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varía según el mercado.

Para seguir el superclásico River vs. Boca, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.

País Operador Canal Argentina DIRECTV 621 SD / 1621 HD Argentina Telecentro 105 SD / 1011 HD Argentina Flow 103 HD Colombia DIRECTV 621 SD / 1621 HD Colombia Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Colombia Claro 540 HD / 1510 HD Perú DIRECTV 621 SD / 1621 HD Perú Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Perú Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Chile DIRECTV 610 SD / 1621 HD Chile Movistar 480 SD / 884 HD Chile Claro 174 SD / 474 HD Chile VTR 49 México SKY 548 / 1548 México izzi 895 México Dish 338 México Totalplay 558 Ecuador DIRECTV 621 SD / 1621 HD Ecuador CNT 302 SD / 703 HD Ecuador Grupo TV Cable 200 SD / 730 HD Venezuela DIRECTV 621 SD / 1621 HD Venezuela Movistar 483 SD Venezuela Netuno 30 Venezuela TV Zamora 40 SD / 154 HD Uruguay DIRECTV 621 SD / 1621 HD Uruguay Cablevisión Flow 103 SD / 101 HD / 716 HD Paraguay Personal Flow 101 HD Paraguay Copaco 51 SD / 503 HD Paraguay Claro 93 SD / 124 HD Bolivia Entel 40 HD Bolivia Tigo 510 SD / 702 HD Bolivia Cotas 54 SD/HD

¿Dónde ver el superclásico River vs. Boca EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del superclásico estará disponible en ESPN Premium, señal exclusiva para suscriptores del pack fútbol en Argentina. El canal forma parte de la oferta premium de los principales operadores de TV por cable y satélite, y es la vía oficial para seguir todos los encuentros de Primera División.

¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO?

Para ver ESPN Premium en Argentina, necesitas contratar el Pack Fútbol a través de tu operador de TV. Según la información disponible en los portales oficiales:

Cablevisión / Flow : disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app.

: disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app. DirecTV / DGO : acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium.

: acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium. Telecentro: se activa desde el área de clientes con cargo adicional mensual.

Una vez contratado, puedes mirarlo tanto por TV tradicional como por streaming mediante las apps oficiales del operador.

¿Cómo ver Disney Plus (Disney+) EN VIVO con el fútbol argentino?

Desde la integración del fútbol argentino a la plataforma, Disney+ Premium permite ver eventos deportivos en vivo según tu país. Para acceder:

Suscríbete al plan Disney+ Premium desde la web oficial. Inicia sesión en la app desde tu Smart TV, celular o navegador. Busca la sección “ESPN” o “Eventos en vivo”, donde se habilita el superclásico según tu región.

Este servicio está disponible en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y varios países de Latinoamérica con variaciones de catálogo.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)