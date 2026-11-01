Llegar en racha no garantiza nada cuando enfrente está el eterno rival. Boca viene de superar a Independiente y River hizo lo propio ante Racing, pero el Superclásico plantea una historia completamente diferente. Este domingo 1 de noviembre, desde las 15:00 horas de Buenos Aires , los dos gigantes del fútbol argentino se encontrarán en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Hay puntos importantes en disputa, aspiraciones de playoffs y una rivalidad que convierte cada resultado en algo mucho más grande que una victoria.

¿Quieres ver el Superclásico Argentino por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del clásico estará a cargo de TNT Sports del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO, Boca vs. River por el Superclásico 2026?

Para ver TNT Sports Premium necesitas contratar el paquete Pack Fútbol. Este servicio permite seguir los partidos de la Liga Profesional argentina a través de los principales operadores de televisión. Estos son los canales que debes sintonizar:

Canal 124 de Flow .

. Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DIRECTV .

. Canal 1020 de Telecentro.

¿Dónde ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por streaming?

También puedes seguir el Superclásico desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV mediante las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play. Para acceder a las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium necesitas tener contratado el Pack Fútbol y contar con una suscripción activa al servicio de tu operador.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete Pack Fútbol para ver el Superclásico argentino?

El Pack Fútbol permite acceder a las señales premium del campeonato argentino. Puedes consultar su disponibilidad, condiciones de contratación y precios directamente con los siguientes operadores:

DIRECTV

Flow

Telecentro

Movistar TV

Dibox

Supercanal

TeleRed

Colsecor

Antina

Gigared

Express

Claro TV

Horario, TV y dónde ver superclásico en vivo por Boca Juniors vs. River Plate

Partido : Boca Juniors vs. River Plate

: Boca Juniors vs. River Plate Fecha : Domingo 1 de noviembre de 2026

: Domingo 1 de noviembre de 2026 Horario : 15:00 (Buenos Aires)

: 15:00 (Buenos Aires) TV : TNT Sports Premium y ESPN Premium

: TNT Sports Premium y ESPN Premium Streaming : Flow, DGO y Telecentro Play

: Flow, DGO y Telecentro Play Competición : Fecha 15 del Torneo Clausura 2026

: Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)