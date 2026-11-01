La lucha por el campeonato mundial llegará a un momento decisivo en el Gran Premio de México 2026 este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Kimi Antonelli aterriza en Ciudad de México con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y la posibilidad de convertirse en campeón de Fórmula 1, mientras Sergio «Checo» Pérez afrontará una carrera especial ante su afición.

¿Quieres seguir la carrera de F1 EN DIRECTO desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil? ESPN tendrá la cobertura televisiva en distintos países de Latinoamérica, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la alternativa de streaming para quienes prefieran ver el Gran Premio de México 2026 por internet.

El campeonato también llega con una historia que puede cambiar en territorio mexicano. Antonelli necesita sumar al menos dos puntos para asegurar matemáticamente el título, aunque existen otros escenarios que podrían permitirle celebrar sin puntuar. George Russell, por su parte, buscará prolongar la disputa por el Mundial y evitar que su compañero de Mercedes cierre la temporada antes de tiempo.

En casa, Checo Pérez tendrá otro motivo para buscar protagonismo: alcanzará las 300 largadas en Grandes Premios. El piloto de Cadillac competirá ante el público mexicano en una temporada de debut complicada para su escudería, que todavía busca sus primeros puntos en el campeonato.

Con 71 vueltas programadas en uno de los circuitos más exigentes del calendario por su altitud, el GP de México pondrá a prueba el rendimiento de los monoplazas, la estrategia de los equipos y la capacidad de los pilotos para administrar cada momento de la carrera.

Conoce a qué hora y en qué canales de TV pasan el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 este domingo 1 de noviembre.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, carrera del GP de México 2026 en Latinoamérica?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. A través de esta señal podrás disfrutar de la carrera del Gran Premio de México 2026, correspondiente al Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Si prefieres seguir la competencia por streaming, puedes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de México 2026 por la Fórmula Uno?

ESPN 2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio de streaming de Disney Plus.

PAÍSES ESPN 2 STREAMING Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, carrera del GP de México 2026? Precios por país

Estos son los precios del Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

PAÍSES Disney+ Premium (Mensual) Disney+ Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Disney Plus Premium permite acceder a los contenidos deportivos de ESPN para seguir la carrera del Gran Premio de México 2026 desde la plataforma de streaming.

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplazó a Star+, ofrece diferentes modalidades de suscripción en Latinoamérica. Los planes Estándar y Premium cuentan con características distintas en su catálogo, calidad de reproducción, dispositivos simultáneos y acceso a los contenidos deportivos de ESPN.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios.

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Gran Premio de México 2026

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

domingo 1 de noviembre de 2026. Carrera: Gran Premio de México 2026 — Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Gran Premio de México 2026 — Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hora: 2:00 p. m. (Ciudad de México); 3:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 4:00 p. m. (Venezuela y Bolivia); 5:00 p. m. (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).

2:00 p. m. (Ciudad de México); 3:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 4:00 p. m. (Venezuela y Bolivia); 5:00 p. m. (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay). Canal en Estados Unidos: ESPN Sur y ESPN Norte.

ESPN Sur y ESPN Norte. Canales en Latinoamérica: ESPN y ESPN 2, según el país y el operador.

ESPN y ESPN 2, según el país y el operador. Streaming: Disney Plus Premium.

Disney Plus Premium. Pista: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. Longitud: 4,304 kilómetros.

4,304 kilómetros. Vueltas: 71.

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)