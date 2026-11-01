La adrenalina de la Fórmula 1 vuelve a encender los motores en la capital azteca con una jornada vibrante. Este domingo 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá el Gran Premio de México, carrera que empezará a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), un espectáculo que se podrá disfrutar completamente gratis en televisión abierta a través de Canal 5 y TUDN. En las gradas, una multitud abarrotará el emblemático Foro Sol para respaldar a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien intentará regalarle una alegría a su afición alcanzando el podio y sumando sus primeras unidades de la temporada.
Al margen de la fiesta tricolor, las miradas del automovilismo mundial apuntarán al garaje de Mercedes. Su joven promesa italiana, Kimi Antonelli, se encuentra ante una cita con la gloria: tiene en sus manos la posibilidad de coronarse como el campeón mundial más joven en toda la historia de la F1, lo que rompería el histórico récord que Sebastian Vettel mantiene vigente desde 2010.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, GP de México 2026?
El Gran Premio de México podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN EN VIVO, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung y LG
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Amazon Fire TV Stick
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android e iPad
- Computadoras Windows y Mac mediante navegador web
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de México 2026?
Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el GP de México 2026
|Detalle
|Información
|Evento
|Gran Premio de México 2026
|Competición
|Fórmula 1
|Fecha
|Domingo 1 de noviembre del 2026
|Horario
|14:00 horas del Centro de México
|Televisión
|Canal 5 (señal abierta) y TUDN
|Streaming
|ViX y TUDN En vivo
|Autódromo
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|Ciudad
|Ciudad de México