La máxima categoría del automovilismo aterriza en la Ciudad de México para disputar una carrera crucial este domingo 1 de noviembre. El Gran Premio de México sobre el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez largará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguir online vía streaming en F1 TV. En las tribunas, miles de aficionados llenarán el Foro Sol para apoyar con todo a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien buscará meterse en el podio y cosechar sus primeros puntos de la temporada frente a su público.

En paralelo a la fiesta en las gradas, el gran foco de atención internacional estará en el box de Mercedes. El italiano Kimi Antonelli llega con la histórica oportunidad de proclamarse como el monarca mundial más joven que haya visto la Fórmula 1, una hazaña con la que dejaría atrás el récord de precocidad fijado por Sebastian Vettel en 2010.

¿Quieres ver el GP de México 2026 en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil?

La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

Canales de TV para ver EN VIVO el Gran Premio de México que se realizará hoy domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cuánto cuestan F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del GP de México 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anuales de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de México 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de los países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada en el Mundial de la Fórmula, como la del GP de Bélgica 2026. Aquí te decimos en qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Estos son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta.

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Shows exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro, pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: Construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5.

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR.

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos.